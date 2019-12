Remiza dramatica pentru Real Madrid. Iata toate rezultatele si clasamentul

Ziare.

Valencia a deschis scorul in repriza secunda, prin Carlos Soler, insa Real a reusit sa egaleze in extremis, prin Karim Benzema , care a reluat in poarta balonul respins de portarul "liliecilor" dupa o lovitura de cap a goalkeeper-ului madrilenilor, Thibaut Courtois, urcat in careul advers la ultima faza a meciului (90+5).Real Madrid ramane astfel la egalitate de puncte cu FC Barcelona, care a remizat sambata pe terenul lui Real Sociedad (2-2), catalanii avand insa un golaveraj superior.VineriAlaves - Leganes 1-1Au marcat: Joselu (81), respectiv Braithwaite (43).SambataGranada - Levante 1-2Au marcat: Machis (60), respectiv Ruben Rochina (55), Bardhi (89).Real Sociedad - FC Barcelona 2-2Au marcat: Oyarzabal (12 - penalty), Isak (62), respectiv Griezmann (38), Suarez (49).Athletic Bilbao - Eibar 0-0 Atletico Madrid - Osasuna 2-0Au marcat: Alvaro Morata (67), Saul Niguez (75).Duminica Getafe - Valladolid 2-0Au marcat: Cucurella (36), Angel (82).Celta Vigo - Mallorca 2-2Au marcat: Rafinha (20), Aspas (50 - penalty), respectiv Salva Sevilla (33 - penalty), Budimir (83).Espanyol Barcelona - Betis Sevilla 2-2Au marcat: Darder (19), Bernardo Espinosa (41), respectiv Borja Iglesias (4), Bartra (67). Villarreal 1-2Au marcat: Munir (61), respectiv Albiol (13), Toko Ekambi (74).Valencia CF - Real Madrid 1-1Au marcat: Soler (78), respectiv Benzema (90+5).1. FC Barcelona - 23 puncte (+23), 2. Real Madrid - 35 puncte (+21), 3. FC Sevilla - 31 puncte, 4. Getafe - 30 puncte, 5. Atletico Madrid 29 puncte etc.