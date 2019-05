Salariul urias cu care Real Madrid l-a convins pe Eden Hazard sa se transfere in capitala Spaniei

Ziare.

Potrivit tabloidului The Sun, mijlocasul belgian va incasa aproximativ 21 de milioane de euro pe an in capitala Spaniei.Jucatorul in varsta de 28 de ani va disputa, miercuri seara, ultima sa partida in tricoul lui Chelsea, in finala Europa League cu Arsenal.Pentru Eden Hazard, a carui mutare ar urma sa se produca la inceputul saptamanii viitoare, Real Madrid le va plati aproximativ 120 de milioane de euro celor de la Chelsea.Vezi si: Real Madrid isi prezinta luni primul transfer "galactic" din 2019 2012 e anul din care Hazard joaca pentru Chelsea, fiind adus cu 40 de milioane de euro de la Lille.In cele 7 sezoane petrecute pe Stamford Bridge, Hazard a disputat 351 de meciuri si a marcat 108 goluri.I.G.