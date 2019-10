Sergio Ramos pleaca de la Real Madrid: Capitanul "abilor" si-a ales deja viitoarea destinatie

Ziare.

Publicatia Don Balon anunta ca fundasul iberic in varsta de 33 de ani a ajuns la o intelegere cu presedintele "albilor", Florentino Perez, pentru a parasi gratis echipa la finalul sezonului 2019/2020.Mai mult, capitanul madrilenilor si-ar fi ales deja viitoarea destinatie.Potrivit sursei citate, Sergio Ramos va evolua din sezonul urmator in Japonia.2005 e anul in care Sergio Ramos a ajuns la Real Madrid.Nu mai putin de 615 meciuri si 85 de goluri a strans pana acum Sergio Ramos in tricoul echipei din capitala Spaniei.I.G.