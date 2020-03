Un fotbalist de la Real Madrid a incalcat procedura de izolare la domiciliu

Ziare.

Atacantul lui Real Madrid trebuia sa fie in carantina la Madrid, dar s-a intors in Serbia pentru a fi alaturi de logodnica sa Sofija cu ocazia zilei ei de nastere.Acesta a fost denuntat si risca sa fie cercetat penal.In urma cu o saptamana, Real Madrid a anuntat ca un jucator al echipei de baschet a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Drept urmare, clubul a luat masura ca atat jucatorii echipei de baschet, cat si ai celei de fotbal intra in carantina.Cele doua loturi folosesc aceeasi baza de antrenamente.I.G.