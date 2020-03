Un star al lui PSG a fost propus la Real Madrid, insa Zidane s-a opus mutarii

Ziare.

Don Balon sustine ca agentii jucatorului aflat in ultimele luni de contract cu PSG l-au propus gruparii madrilene, insa antrenorul "galacticilor" s-a opus mutarii.Potrivit sursei citate, Zidane ar vrea un fundas central mai tanar.In plus, pe langa varsta, tehnicianul francez considera ca Thiago Silva se afla intr-un declin din punct de vedere al prestatiilor.Thiago Silva va impllini 36 de ani in luna septembrie a acestui.Joaca la PSG din 2012, iar in acest sezon a jucat 30 de meciuri pentru gruparea pariziana.I.G.