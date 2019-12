Vestea anului in fotbal: Presedintele lui Real Madrid negociaza infiintarea Superligii Mondiale

Ziare.

Americanii de la New York Times si Financial Times scriu ca Perez se afla in discutii avansate cu fondul de investitii CVC pentru a demara acest proiect care ar lovi serios in interesele UEFA Seful "galacticilor" isi doreste un supercampionat cu 20 de echipe, opt dintre acestea fiind membrele fondatoare ale Asociatiei Mondiale a Cluburilor.Real Madrid, AC Milan , Auckland City, Boca Juniors, River Plate, Club America, Guangzhou Evergrande si Mazembe sunt cele opt echipe care ar avea locul asigurat in viitoarea Superliga.Perez si CVC discuta cu FIFA detaliile infiintarii competitiei, care s-ar disputa sub "umbrela" forului mondial.UEFA se opune vehement acestui plan si nu este exclus ca Realul sa fie sanctionata daca Perez merge mai departe cu intentia sa.M.D.