Zidane a stabilit soarta lui Gareth Bale si James Rodriguez

Ziare.

com

Desi Real Madrid a incercat din rasputeri sa-i vanda in aceasta vara, Zidane a hotarat sa-i pastreze in lotul pentru noul sezon, informeaza As Antrenorul francez a luat aceasta decizie intrucat clubul nu a adus inlocuitori pe masura asteptarilor sale.In plus, ofertele primite de cei doi pana acum au fost sub asteptarile celor de la Real Madrid.Bale vine dupa un sezon destul de slab in tricoul Realului, iar James tocmai s-a intors dupa un imprumut la Bayern Munchen C.S.