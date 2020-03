Zidane pleaca de la Real Madrid: Iata cine e favorit sa-i ia locul

Ziare.

Cotidianul de casa al madrilenilor, Marca , anunta ca presedintele "albilor", Floretino Perez, se gandeste deja la un inlocuitor pentru francez.In cazul in care Real nu va castiga titlul in Primera Division sau Liga Campionilor, atunci, cel mai probabil, Zidane va fi demis.Favorit sa-i ia locul pare a fi argentinianul Mauricio Pochettino, ramas liber de contract dupa ce-a fost demis de la Tottenham Hotspur.Pe lista lui Perez se ma afla si Massimiliano Allegri, in prezent si el liber de contract.2 e locul ocupat de Real Madrid in clasamentul din La Liga, la doua puncte distanta de ocupanta primului loc, marea rivala FC Barcelona.In Liga Campionilor, madrilenii au pierdut cu 1-2 in fata lui Manchester City, in prima mansa a optimilor de finala.I.G.