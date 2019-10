Zidane risca sa fie demis de Real Madrid: Iata cine i-ar putea lua locul

Ziare.

Potrivit spaniolilor de la El Mundo, soarta francezului depinde de meciul cu Galatasaray , din grupele Champions League.Daca "galacticii" nu vor castiga, Zidane va fi dat afara in speranta ca un alt tehnician va putea salva acest sezon.Pe lista scurta a posibililor inlocuitori ai francezului se afla Jose Mourinho , preferatul presedintelui Florentino Perez , si Max Allegri, fostul tehnician al lui Juventus.Zidane a fost readus la Real in primavara acestui an, insa n-a reusit sa repete succesul din precedentul mandat si acum este pe punctul de a fi dat afara.M.D.