Zinedine Zidane, impresionat de noul star de la Real Madrid

"Pentru aceasta joaca. Nu sunt surprins. Ceea ce am remarcat cel mai mult la el este inteligenta sa. Invata repede si suntem foarte multumiti de el. Poate inca sa se imbunatateasca din punct de vedere fizic, dar este pregatit. Din punct de vedere tehnic, stie sa faca totul cu mingea. Acum este doar la inceput si sper ca va continua asa. Trebuie sa o luam insa usor cu el si sa nu putem presiune asupra sa", a declarat Zidane la finalul jocului de pe Santiago Bernabeu Tehnicianul francez a remarcat si prestatia compatriotului sau Karim Benzema , autorul unei duble in meciul cu Galata, gratie careia a ajuns la 50 de goluri pentru Real Madrid in Liga Campionilor, depasindu-l pe legendarul Alfredo Di Stefano."Benzema face istorie la Real Madrid. Cifrele sale vorbesc pentru el si ceea ce a realizat este halucinant. Toti cei care iubesc fotbalul admira jocul sau", spus Zizou.