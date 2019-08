Zinedine Zidane, luat in vizor de presa din Spania

Ziare.

"Acest rezultat ne lasa un gust amar. Este complicat, dar meritam mai mult, mai ales ca prima repriza a fost buna, am avut ocazii. Dar ne-a lipsit finalizarea", a spus antrenorul madrilenilor, aflati pe locul 3 in La Liga."Zidane isi pierde imunitatea", a titrat, marti, cotidianul madrilen Marca pe prima pagina, apreciind acest subiect mai important chiar decat dosarul Neymar , unul din subiectele care tin capul de afis al presei.Real Madrid a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata pe teren propriu cu formatia Valladolid, sambata seara, in cadrul etapei a 2-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Madrilenii, incurajati de cei 63.000 de spectatori prezenti in tribune, au deschis scorul in minutul 82, prin Karin Benzema, insa oaspetii au reusit sa egaleze prin Sergi Guardiola, in minutul 88.