Real Madrid a facut o oferta monstruoasa pentru Pogba: Ce jucatori ofera la schimb

Ziare.

com

Mijlocasul francez al celor de la Manchester United e obiectivul principal al madrilenilor, care sunt pregatiti sa faca o oferta fabuloasa.Potrivit Mirror, Real Madrid ofera 80 de milioane de euro pentru Pogba, plus jucatorii James Rodrigues si Mariano Diaz.Paul Pogba are 26 de ani si joaca la Manchester United din 2016, cand a fost transferat cu 105 milioane de euro de la Juventus Torino.In acest sezon a jucat doar 6 meciuri pentru diavoli, fiind accidentat la glezna.100 de milioane de euro e cota lui Pogba, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.