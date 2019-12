Real Madrid, pe urmele unui atacant cotat la peste 60 de milioane de euro: Ce fotbalist ofera la schimb

Ziare.

com

Cum Luka Jovic, adus in vara de la Eintracht Frankfurt, nu se ridica la nivelul asteptarilor, "albii" si-au indreptat din nou atentia catre Bundesliga.Timo Werner, de la RB Leipzig, e tinta lui Florentino Perez, anunta Don Balon Werner are un contract valabil pana in 2023 cu Leipzig, insa gruparea aflata pe locul 2 in clasamentul din Bundesliga e dispusa sa-i dea drumul pentru o oferta importanta, de peste 60 de milioane de euro.Pentru a reduce costul tranzactiei, Real Madrid ar putea sa-l includa chiar pe Jovic.Timo Werner are 23 de ani si joaca la Leipzig din 2016, cand a fost transferat cu 10 milioane de euro de la Stuttgart.Are 17 goluri marcate in 18 meciuri disputate in acest sezon pentru Leipzig.I.G