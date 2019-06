Zidane vrea sa dea inca o mare lovitura pe piata transferurilor: Iata ce superstar este aproape de Real Madrid

Ziare.

Potrivit celor de la Marca , Realul este aproape de a-l transfera pe mijlocasul lui Manchester United , Paul Pogba.Campion mondial cu nationala Frantei, Pogba a avut evolutii dezamagitoare dupa ce a revenit la Manchester, fiind cumparat de la Juventus cu 105 milioane de euro.Totusi, pentru ca au investit enorm in el, oficialii gruparii britanice i-au oferit mai multe sanse, sperand ca jucatorul va face din nou meciuri mari. Nu s-a intamplat asta, ba chiar Pogba a inceput sa creeze probleme in lot, astfel ca optiunea de a-l vinde in aceasta vara este luata serios in considerare de United.Englezii vor insa sa profite de statutul francezului si solicita in schimbul sau 150 de milioane de euri, o suma considerata exagerata la Madrid.Zidane a discutat personal cu Pogba si este convins ca acesta va da randament la Real, astfel ca negocierile sunt in desfasurare intre cele doua cluburi.In aceasta vara, formatia din Madrid i-a mai cumparat pe Luka Jovic, cu 60 de milioane de euro, si pe Eden Hazard, cu 100 de milioane de euro, plus alte 50 de milioane in bonusuri de performanta.