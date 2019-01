Administratia Penitenciarelor: Autorul crimei din Medias ar fi fost eliberat si daca nu intra in vigoare recursul compensatoriu

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), autorul crimei din Medias, condamnat definitiv la 13 ani de inchisoare pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost propus pentru liberare conditionata la data de 3 mai 2018."Persoana in cauza, condamnata definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 13 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor deosebit de grav, a fost propusa pentru liberare conditionata la data de 03.05.2018, iar instanta de judecata, in considerarea indeplinirii cumulative a criteriilor prevazute de cadrul legal, a dispus punerea in libertate, la data de 22.05.2018", potrivit documentului citat.De asemenea, ANP precizeaza ca si in eventualitatea in care Legea nr. 169/2017 nu ar fi produs efecte, "persoana in cauza ar fi dobandit vocatia de a fi analizata in comisia pentru liberare conditionata, la o data anterioara, respectiv in luna martie 2018".Acest lucru s-ar fi intamplat deoarece, potrivit legii, barbatul ar fi indeplinit conditiile liberarii conditionate, intre carede executat din pedeapsa, indeplinirea integrala astabilite de instanta prin hotararea de condamnare,pe durata executirii pedepsei si convingerea instantei caLegea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la 19 octombrie 2017 si, potrivit acesteia, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.In prima zi in care Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. Un tanar de 25 de ani a murit, in weekend, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, acesta fiind injunghiat in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici , intr-un club, apoi continuat in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului compesatoriu.