Abrogarea recursului compensatoriu a trecut de Comisia Juridica. Miercuri va fi dezbatuta in plenul Camerei, for decizional. Predoiu merge sa explice la CEDO

Legea urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei in sedinta de miercuri. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Deputatul PSD Florin Iordache a afirmat, la dezbaterea din Comisie, ca era oportuna modificarea, imbunatatirea legii recursului compensatoriu si nu abrogarea ei, mentionand ca acest lucru nu va pune Romania la CEDO in postura de a fi facut ceva pentru rezolvarea situatiei din penitenciare.Pe de alta parte, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat caLa dezbaterile din Comisie, Iordache a sustinut ca legea recursului compensatoriu a fost elaborata de Guvernul Ciolos si preluata de PSD in Parlament, unde a suferit modificari, majorandu-se doar compensarea de la 3 la 6 zile."Vom fi obligati sa platim despagubiri banesti daca abrogam recursul compensatoriu. Nu era mai bine daca mergeam cu o modificare si o imbunatatire a proiectului? Poate cea actuala nu e cea mai buna, dar poate fi imbunatatita. Simpla abrogare fara a pune nimic in loc nu cred ca ne va pune in postura ca tara sa spunem ca am facut ceva", a aratat Iordache.Deputatul PSD Eugen Nicolicea considera ca abrogarea legii este "praf in ochii cetatenilor". "Chestiunea asta cu abrogarea, fara sa explicam populatiei, este doar praf in ochii cetatenilor si un demers electoral", a adaugat Nicolicea.La randul sau, deputatul Alfred Simonis a dat asigurari ca PSD va vota "fara ezitare" pentru abrogarea recursului compensatoriu."La propunerea PSD, acest proiect a fost inscris pe ordinea de zi. Fiecare parlamentar are dreptul sa-si spuna punctul de vedere, insa suntem aici prezenti si sustinem abrogarea recursului compensatoriu. Vom vota pentru abrogarea recursului compensatoriu fara ezitare. Pe de alta parte, nu putem sa nu recunoastem ca aceste proiecte au fost prost scrise si a determinat Ministerul Justitiei sa vina cu amendamente. (...) Suntem de acord ca abrogarea recursului trebuie sa fie de urgenta, chiar daca trebuie sa platim sanctiuni, preferam acest lucru ca sa nu mai moara oameni", a mai spus Simonis.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care a fost si el prezent la Comisia Juridica a Camerei, a precizat ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu violenta si acest fenomen induce o nesiguranta accentuata in randul cetatenilor."In urma cu o luna de zile, in aceasta sala spuneam ca Ministerul Justitiei va sprijini abrogarea recursului compensatoriu printr-o lege. Pozitia ministerului nu s-a schimbat. (...) Dincolo de aspectele procedurale, sprijinim abrogarea pentru ca redactarea lui defectuoasa a dus la insecuritatea cetatenilor.Fara a ignora problemele pe care urmeaza sa le rezolvam in sistemul penitenciar, trebuie sa facem din siguranta cetatenilor o prioritate", a spus Predoiu, la dezbaterile din Comisia Juridica.El a precizat ca in dezbaterea comisiei se afla doua proiecte pe aceasta tema, ale PNL si USR, care se vor comasa intr-unul singur si pe care MJ il sustine."Cea mai buna formula este adoptarea unei legi de abrogare. Astazi dimineata, MJ a elaborat un text de norma tranzitorie. (...) S-a ajuns la un text comun inclusiv asupra normei tranzitorii. Clarifica modul in care este aplicat proiectul dupa adoptare in cadrul sistemului national al penitenciarelor", a aratat Predoiu.Acesta a sustinut ca, potrivit datelor de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, "efectul cel mai sever al legii a fost extinderea de la o camera cu conditii improprii la intreaga cladire"."In acest fel s-au deschis portile penitenciarelor, prin efectul legii", a explicat Predoiu, adaugand ca legea este defectuoasa."Ma voi deplasa la CEDO sa am discutii cu presedintele Curtii si cu alti oficiali sa explic principiul fenomenului accelerat al legii de crestere a infractiunilor comise cu violenta, acest fenomen induce o nesiguranta accentuata a cetatenilor. Niciun stat din UE nu isi permite sa se joace cu insecuritatea cetatenilor", a afirmat Catalin Predoiu.El a mai spus ca, impreuna cu CEDO, urmeaza sa caute o solutie pentru viitor."As dori ca CEDO sa auda acest mesaj. Guvernul nu se va multumi cu abrogarea, ci va continua cu imbunatatirea conditiilor din penitenciare. (...) O sa explic la CEDO ca numarul de infractiuni comise a devenit ingrijorator", a mai spus Predoiu, adaugand ca Guvernul a aprobat 650 de posturi la Directia de probatiune.