Abrogarea recursului compensatoriu, la vot final in Camera Deputatilor

Vicepremierul Raluca Turcan a facut apel la toti deputatii sa voteze pentru adoptarea legii, intrucat "este obligatoriu ca aceasta lege aberanta a recursului compensatoriu sa fie oprita definitiv, pentru ca ea produce victime zilnic".Deputatii au pe ordinea de zi a sedintei de miercuri Proiectul de lege 281/2019 depus de parlamentarii PNL.Proiectul a fost depus in februarie, a primit avizul negativ al Guvernului Dancila si a fost respins de Senat, prima Camera sesizata, in luna iunie."Fenomenul infractional in Romania, care cuprinde actele de coruptie, marea infractionalitate si mica infractionalitate, din pacate, este scapat de sub control. Reactiile sociale ocazionate de particularitatile acestui fenomen sunt deosebit de intense, mai ales in ultima perioada de timp.Oamenii sunt preocupati in mod special de recidiva si infractiunile savarsite prin acte de violenta. Asa cum se poate constata, recidiva este la cote alarmante in Romania, fie ca vorbim de recidiva propriu-zisa, fie de recidiva comuna, adica antecedenta penala. Daca recidiva propriu-zisa se intalneste in randul condamnatilor in proportie de aproximativ 40%, probabil e cea mai mare rata din Uniunea Europeana, antecedente penale recidiva improprii ajunge la cote care depasesc 60%", arata parlamentarii PNL in expunerea de motive a proiectului.Potrivit initiatorilor legii, "unul dintre scopurile pedepsei nu este realizat in Romania si anume cel privitor la reintegrarea sociala si evitarea recidivei de catre persoane condamnate penal"."Neincrederea ca pedeapsa, si in mod special executarea pedepselor si-ar atinge scopul general de descurajare la savarsirea unor fapte grave antisociale este generata prin felul in care este astazi reglementate executarea pedepsei prin Legea 169 din 2017, prin modificarile pe care le aduce aceasta lege a recursului compensatoriu legislatiei privitoare la executarea pedepselor", se mai arata in expunerea de motive."Scopul acestei initiative legislative este de a elimina perturbarile sociale provocate de Legea 169 din 2017 pe de o parte si de a modifica Codul Penal pentru a spori increderea populatiei in functiea de preventie a pedepsei", mai arata initiatorii legii.Proiectul legislativ a trecut, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, cu unanimitate de voturi, fiind acceptate amendamente din partea PNL si USR."In urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplina si imunitati au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa supuna plenului Camerei Deputatilor adoptarea Propunerii legislative de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, de modificare si de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. In raport cu obiectul si continutul reglementarii, propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice", se arata in raportul Comisiei Juridice.Amendamentele admise vizeaza revenirea la situatia din 2016 privind reducerea pedepsei care este considerata ca executata."a) in cazul in care se presteaza o munca remunerata, se considera 5 zile executate pentru 4 zile de munca; b) in cazul in care se presteaza o munca neremunerata, se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca; c) in cazul in care munca este prestata pe timpul noptii, se considera 3 zile executate pentru doua nopti de munca", este varianta cuprinsa in legea suspusa aprobarii.Marti, vicepremierul Raluca Turcan a facut apel la toti deputatii sa voteze legea."Este obligatoriu ca aceasta lege aberanta a recursului compensatoriu sa fie oprita definitiv, pentru ca ea produce victime zilnic!", a afirmat Raluca Turcan, intr-o postare pe Facebook.Aceasta considera ca, daca recursul compensatoriu ar fi fost abrogat din februarie, "in jur de 10.000 de infractori ar fi fost si acum in puscarii"."Dintre cei eliberati de cand legea este in vigoare, peste 500 au recidivat cu fapte violente", spune Turcan."Un total de 22.615 detinuti eliberati mai repede din inchisoare, dintre care 2.472 condamnati pentru omor, 1.057 condamnati pentru viol si 3.253 pentru talharie. Este bilantul negru al mostenirii lasate de guvernul PSD si de premierul demis, Viorica Vasilica Dancila, pana la momentul caderii guvernului prin motiune de cenzura", afirma liderul deputatilor liberali, Florin Roman, vineri, intr-o declaratie de presa.Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a cerut, luni, in sedinta Biroului Permanent, ca proiectul de lege ce vizeaza recursul compensatoriu sa intre la votul final de miercuri si a afirmat ca PSD sustine "abrogarea de urgenta a recursului compensatoriu".Recursul compensatoriu - reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare - a intrat in vigoare in 21 iulie 2019.