Lazar: Persoanele eliberate din inchisori au contribuit la valul de agresivitate. A trebuit sa le prindem din nou, sa le dovedim vinovatia din nou!

Iohannis cere o analiza urgenta, Toader promite solutii

Istoria recursului compensatoriu

"Din pacate, nu am putea spune ca agresivitatea in societatea romaneasca a scazut. Dimpotriva, exista un grad de nervozitate pe care il observam, iar persoanele care au iesit din penitenciare au avut o contributie la valul de agresivitate.Ministerul Public, cu resursele pe care le are, a fost pus in situatia in care a trebuit sa ii prinda din nou, sa le dovedeasca vinovatia din nou... Noi puteam, daca am fi facut studii de impact, puteam cu usurinta sa prevedem aceste lucruri (recidivele - n.red.) ", a raspuns Augustin Lazar, intrebat daca eliberarile in baza recursului compensatoriu au creat pericol in societate.Amintim ca mai multi condamnati eliberati in baza legii recursului compensatoriu au comis infractiuni grave la scurt timp dupa iesirea in inchisoare. Cele mai recente cazuri sunt cel al unui tanar din Medias ucis la doar 25 de ani si al unui batran din Galati, snopit in bataie de un recidivist pentru 500 de euro si un telefon.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri dimineata, referitor la Legea recursului compensatoriu, ca siguranta cetateanului nu este negociabila, iar solutia nu este cautarea unui vinovat.De asemenea, el a somat Guvernul sa faca o analiza urgenta si sa vina cu solutii legate de efectele acestei legi care pun in pericol siguranta cetatenilor.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit cateva date de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, afirmand ca, din totalul detinutilor celor care au beneficiat de recursul compensatoriu, doar 5,02% au revenit in inchisoare.Ministrul Justitiei a mai spus ca, dupa intalnirea pe care a avut-o ieri cu premierul Viorica Dancila, a stabilit sa realizeze o evaluare a consecintelor legii, iar luni dimineata ii va prezenta acesteia propuneri legislative si non-legislative care pot fi luate.Proiectul legii recursului compensatoriu a fost initiat in perioada in care Raluca Pruna era la conducerea Ministerului Justitiei, ca urmare a unei obligatii pe care Romania o avea in urma numeroaselor condamnari la CEDO, pentru conditii precare de detentie.Proiectul initial prevedea scaderea a 3 zile din pedeapsa la fiecare oluna de inchisoare executata "intr-un spatiu necorespunzator".Potrivit Ralucai Pruna, in aceasta varianta ar fi fost eliberati 1.700 de detinuti. Ulterior, proiectul a fost promovat in Parlament de guvernul condus de Sorin Grindeanu si a fost votat ca atare in Senat.Modificarile de substanta la aceasta lege au fost facute de deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica din Camera Deputatilor.Principala prevedere este aceea ca beneficiaza de 6 zile reduse din pedeapsa la fiecare 30 de zile executate orice detinut inchis in "conditii necorespunzatoare".In plus, apar noi prevederi pentru "conditiile necorespunzatoare", care fac ca aproape toate locurile de detinere din Romania sa intre in aceasta categorie, inclusiv o parte din aresturile Politiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si Klaus Iohannis nu au contestatla CCR proiectul legislativ in forma adoptata de Parlament.Asa s-a ajuns sa fie eliberati de la intrarea in vigoare a legii (in vara lui 2017) peste 10.000 de detinuti, potrivit datelor oficiale. Dintre acestia, 649 au recidivat, din care 188 au comis noi infractiuni cu violenta.