"Povestea violatorului care a scapat de puscarie in baza recursului compensatoriu si a recidivat dupa 3 zile".

Marius Florin Georgescu (de 34 de ani) a fost condamnat definitiv ieri la 15 ani si 4 luni de inchisoare pentru viol, fapta facuta in stare de recidiva postexecutorie. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti.Marius Florin Georgescu este unul dintre detinutii eliberati in baza Legii recursului compensatoriu si care a recidivat la scurt timp dupa eliberare. Anterior, el fusese inchis timp de 9 ani pentru ca violase o fetita de 13 ani. Legea lui Tudorel Toader i-a usurat eliberarea.Potrivit prevederilor Legii recursului compensatoriu, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.Dupa ce s-a trezit in libertate, Georgescu a atacat o femeie de 33 de ani pe Calea Mosilor din Sectorul 2 al Capitalei, iar apoi i-a luat telefonul si 50 de lei. Fapta a socat opinia publica prin tupeul de care a dat dovada.Victima a povestit ca atacul s-a intamplat dupa ce a parasit incinta unui club din Sectorul 2, cand a fost abordata de un barbat necunoscut care i-a propus sa o insoteasca pana acasa.", au povestit anchetatorii.Intra in vigoare Legea recursului compensatoriu. Sunt eliberati 529 de detinuti, printre care si Marius Florin Georgescu.Georgescu violeaza o femeie in centrul Capitalei si ii fura mai multe bunuri.Georgescu este retinut de procurorii de la Parchetul Sectorului 2, ulterior arestat de magistrati.Judecatoria Sectorului 2 il condamna la o sentinta totala de 15 ani si 4 luni de inchisoare. Cea mai mare pedeapsa este pentru viol - 12 ani, dar la care se adauga un spor si pentru infractiunea de furt calificat si pentru starea de recidiva.Curtea de Apel Bucuresti respinge ca nefondat apelul lui Georgescu. Barbatul ramane cu pedeapsa de 15 ani si 4 luni de inchisoare. Sentinta este definitiva.Georgescu are mai multe drepturi interzise timp de 5 ani dupa executarea pedepsei, potrivit deciziei definitive.in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;care implica exercitiul autoritatii de stat;sau cu membri de familie ai acesteia.In plus, judecatorii l-au obligat pe Georgescu sa plateasca victimei suma de 20.000 euro, in echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de despagubiri pentru daune morale.