Recursul compensatoriu: Cum se aplica abrogarea si cine mai poate beneficia de lege

De unde vine data de 24 iulie 2012?

Prevederea tranzitorie

Astfel, detinutii care executa in prezent condamnari in penitenciare vor beneficia in continuare de prevederile Legii recursului compensatoriu, pentru perioada de detentie cuprinsa intre 24 iulie 2012 si data intrarii efective in vigoare a abrogarii acestui act normativ, care pana atunci mai trebuie sa fie promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial.Practic, in momentul in care abrogarea legii intra in vigoare, detinutii pierd beneficiul de 6 zile primite la 30 de zile executate in "conditii necorespunzatoare."Atunci cand se va lua in discutie liberarea conditionata, detinutii vor beneficia de aceasta prevedere pentru zilele executate in perioada 24 iulie 2012 - data intrarii in vigoare.Potrivit normei tranzitorii din acest caz, de aceste prevederi vor beneficia, pana in momentul intrarii in vigoare a abrogarii decise azi, si alte categorii: persoanele arestate preventiv in aresturi catalogate ca fiind "necorespunzatoare" sau care sunt incarcerate in penitenciare "necorespunzatoare", desi nu au fost condamnate definitiv.Iata cine sunt cei 5 deputati care nu au votat abrogarea recursului compensatoriu In 2017, in momentul in care PSD si ALDE au votat aceasta lege, parlamentarii au decis ca zilele de compensare sa se aplice retroactiv, incepand cu 24 iulie 2012, data pronuntarii de catre CEDO a hotararii semi-pilot "Iacov Stanciu contra Romania".Plenul Camerei Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de for decizional, abrogarea Legii recursului compensatoriu.In termeni tehnici, este vorba de articolul 55^1 din Legea nr.169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.In Comisia Juridica din Camera Deputatilor, a fost adaugata o prevedere tranzitorie de catre parlamentarii USR si PNL."Prevederile art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, a masurilor preventive privative de libertate, minorilor care executa masuri educative in centre de detentie, in centre educative sau in penitenciare, respectiv minorilor care au executat pedepse in penitenciare, potrivit Legii nr. 15/1968 privind Codul Penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si care executa, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, masuri educative in centre de detentie, in aplicarea art. 21 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 289/20019 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,," este prevederea din legea votata miercuri.