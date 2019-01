Se poate si asa: Un criminal ramane dupa gratii, desi putea scapa gratie recursului compensatoriu

"Un crescendo al gravitatii"

Decizia este definitiva.Motivul pentru care magistratii au respins solicitarea: "Sentiment" a fost sanctionat disciplinar de 8 ori pentru abateri grave si foarte grave pe perioada detentiei, in conditiile in care era condamnat pentru suprimarea vietii unei persoane.Judecatorii au decis ca barbatul sa faca, deoarece nu s-a reeducat si nu a dat dovezi temeinice de indreptare, scrie Cluj Just "In speta de fata observam ca, desi petentul indeplineste cea mai mare parte a conditiilor necesare pentru liberarea conditionata,In aceste conditii, este mai mult decat evident ca nu este posibila liberarea conditionata a petentului, in contextul in careEste adevarat ca abaterile de aceasta natura sunt destul de vechi, datand din anul 2013, insa pentru a ne asigura ca indreptarea petentului este un proces de natura ireversibila, este necesar sa ne asiguram ca nu mai este posibil ca petentul sa comita in viitor fapte violente", se arata in motivarea instantei. Cluj Just mai arata ca Romeo Stan avea 18 ani in 2007, cand si-a ucis un unchi.In prezent, el este inchis la Penitenciarul Bistrita. Initial, barbatul a depus cererea la Judecatoria Dej, care i-a respins solicitarea, chiar daca a depasit cu cateva zile fractia de 3/4 din pedeapsa cu ajutoul legii recursului compensatoriu."Pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, condamnatul trebuie sa execute 3/4 din pedeapsa, respectiv 4657 zile, din care in cazul in care munceste 517 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate si 4140 zile efectiv executate.Petentul a executat de la data de 23.08.2007 pana la 11.07.2018 - 3.976 zile.", a motivat Judecatoria Dej."Sentiment" le-a spus judecatorilor ca a parcurs diverse programe de reeducare in penitenciar, a obtinut certificate de calificare, se bucura de aprecierea si pretuirea celor cunoscuti:"Pentru abaterile disciplinare pe care le-am comis,, suportand la vremea respectiva sanctiunile ce mi-au fost aplicate. In plus, cea mai recenta abatere disciplinara dateaza din anul 2013, asadar cu peste 5 ani in urma".Amintim ca mai multi condamnati eliberati in baza legii recursului compensatoriu au comis infractiuni grave la scurt timp dupa iesirea in inchisoare. Cele mai recente cazuri sunt cel al unui tanar din Medias ucis la doar 25 de ani si al unui batran din Galati, snopit in bataie de un recidivist pentru 500 de euro si un telefon.