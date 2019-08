Statistica infractorilor care au scapat de inchisoare gratie recursului compensatoriu: Aproape 1.000 de criminali si peste 500 de violatori

Ziare.

Mai exact, este vorba despre 18.849 de detinuti, printre care se numara si criminali, violatori, talhari, hoti, traficanti de droguri sau de minori, care nu si-au ispasit in intregime pedepsele.Datele statistice au fost facute publice de deputatul PNL Florin Roman, care le-a obtinut de la Ministerul Justitiei."Pe data de 3 iunie am transmis o interpelare ministrului Justitiei, in care i-am solicitat sa publice datele oficiale privind detinutii eliberati in baza regimului compensatoriu.La doua luni distanta, am primit cifrele oficiale de la Ministerul Justitiei si sunt socante: 18.849 de criminali, violatori, pedofili, talhari, hoti sau traficanti de droguri merg zilnic printre noi fara sa isi fi ispasit complet pedepsele primite.Pe data de 11 iunie majoritatea parlamentara PSD-ALDE a votat impotriva proiectului de lege depus de Partidul National Liberal pentru abrogarea recursului compensatoriu si stoparea eliberarii timpurie a infractorilor din puscarii.Somam majoritatea parlamentara ca macar in al doisprezecelea ceas sa se trezeasca la realitate si sa abroge legea recursului compensatoriu!", sustine Florin Roman, citat pe pagina de Facebook a PNL "In perioada 19.10 2017- 21.06.2019 din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Peninenciarelor au fost puse in libertate, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea/169/2017 un numar de 19.849 de persoane", se arata in comunicatul Administratiei Nationale a Penintenciarelor catre Ministerul Justitiei si transmis mai departe de Ana Birchall deputatului PNL.Florin Roman a postat pe Facebook datele detaliate, din care aflam ca printre cei eliberati se numaraMai sunt liberi gratie acestei legiAu mai scapat prea repede de puscarie peste 2.000 de condamnati pentru talharie si talharie calificata, dar si 26 pentru pornografie infantila.Legea recursului compensatoriu prevede reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare.