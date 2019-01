Statistica neagra a recidivistilor eliberati in baza recursului compensatoriu: 17 violuri, 18 crime si 148 de talharii

Topul recidivistilor

"Sunt anuntate noi amnistii"

Ziare.

com

Potrivit unei statistici realizate de Ministerul Justitiei, in perioada 19 octombrie 2017-23 noiembrie 2018 au fost pusi in liberate 13.267 de detinuti, in baza prevederilor legii recursului compensatoriu, din care 650 au recidivat in primele luni.In aceasta statistica nu intra si ultimile agresiuni facute de acesti recidivisti la finalul anului 2018-inceputul anului 2019. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este cel al crimei de la Medias.Topul infractiunilor pentru care s-au intors in inchisoare recidivistii este dominat de furt, talharie, omor si viol.234 persoane - Furtul calificat.92 persoane - Talharia calificata.56 persoane - Talharia.40 persoane - Furtul.28 persoane - Conducerea unui vehicul fara permis de conducere.18 persoane - Inselaciunea.17 persoane - Violul.11 persoane - Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.10 persoane - Omorul.10 persoane - infractiuni legate de traficul si consumul de droguri.10 persoane - Lovirea sau alte violente.9 persoane - Ultrajul.8 persoane - Omorul calificat.8 persoane - infractiuni legate de evaziunea fiscala.6 persoane - infractiune legate de Codul vamal.6 persoane - Distrugerea.5 persoane - Agresiunea sexuala.5 persoane - Tulburarea ordinii si linistii publice.Datele au fost comunicate de Ministerul Justitiei la o interpelare a deputatului PNL Costel Alexe. Raspunsul Ministerului Justitiei este pe site-ul Camerei Deputatilor. "Anul de detentie in Romania a ajuns sa fie socotit la 9 luni si jumatate, ba mai mult, in loc sa isi ceara scuze public pentru nedreptatile comise, cinicul Tudorel Toader promite alte cateva promotii de infractori eliberati, basca ia in calcul si ca Romania sa acorde compensatii retroactiv din 2012 in valoare de minim 5 euro/zi pentru conditiile grele din inchisori!", arata parlamentarul PNL, intr-un comunicat remisPotrivit acestuia, cel putin 700 lei pe luna sunt primiti de mii de detinuti, asta in timp ce in Romania reala peste 60% din copiii din sistemul public de invatamant din mediul rural merg la toalete aflate in fundul curtii, nu au sapun sau conditii minime de igiena, iar banii alocati programului cornul si laptele sunt mai mult o batjocura."Fara perdea, fara remuscari, sunt anuntate noi amnistii, gratieri, legi si ordonante de urgente, toate date cu dedicatie pentru albirea lui Liviu Dragnea si a coruptilor care si-au subjugat mare parte din institutiile statului roman si au praduit Romania in ultimii ani!", concluzioneaza Costel Alexe.I.S.