Toader: Guvernul ar putea adopta saptamana viitoare OUG de modificare a recursului compensatoriu

Declaratiile sunt facute in contextul in care mai multi recidivisti eliberati in baza legii recursului compensatoriu, adoptat de coalitia PSD-ALDE in vara lui 2017, au comis mai multe infractiuni cu violenta si s-au intors in penitenciar.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca s-a intalnit, luni, cu premierul Viorica Dancila si au convenit adoptarea unei ordonante de urgenta privind modificarea conditiilor legii recursului compensatoriu. Cel mai probabil, OUG ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de saptamana viitoare."Solutiile vor fi prezentate, poate si adoptate saptamana urmatoare. Va fi o ordonanta de urgenta de modificare a legii", a declarat, marti, pentru HotNews.ro , Tudorel Toader.Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la 19 octombrie 2017 si, potrivit acesteia, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.Aproape 11.000 de infractori au fost eliberati mai devreme din inchisori, intr-un an, in baza recursului compensatoriu. Datele apar in raspunsul semnat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman.