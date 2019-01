Un recidivist care a taiat gatul unui om a fost eliberat in baza recursului compensatoriu si a rupt maxilarul unui tanar

Primii judecatori au respins eliberarea

a beneficiat de 216 zile considerate ca executate suplimentar in urma cazarii in conditii necorespunzatoare in conformitate cu art. 551 din Legea nr. 169/2017

Recursul compensatoriu, decisiv

Istoria unei legi periculoase

Condamnat de Tribunalul Arges la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru tentativa de omor, Dan Florin Cirstea a executat 3 ani si 2 luni din pedeapsa, iar in octombrie 2018 a fost eliberat gratie recursului compensatoriu, din Penitenciarul Targu Jiu, acolo unde isi executa pedeapsa. Reducerea de pedeapsa a fost in total de 737 de zile.Potrivit Adevarul, in noaptea de 22 spre 23 decembrie 2018, la doar doua luni de la eliberare, agresorul a recidivat. A lovit un client aflat intr-un local din centrul Pitestiului, rupandu-i acestuia maxilarul. Victima a facut plangere la inceputul lunii ianuarie, iar dosarul a ajuns in atentia politistilor din Pitesti.Astfel,a analizat decizia de liberare conditionata data de Tribunalul Gorj, pe 9 octombrie 2018, potrivit portalului instantelor. Dosarul era in faza de contestatie, dupa ce instanta inferioara, Judecatoria Targu-Jiu, a respins cererea de liberare. Unul dintre motivele pentru care initial i s-a respins eliberarea a fost acela ca Dan Florin Cirstea nu a achitat despagubirile civile la care a fost obligat prin hotararea de condamnare.Potrivit procesului-verbal realizat de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Targu-Jiu, realizat la sfarsitul lunii august, Dan Florin Cirstea a obtinut 156,65 zile castig ca urmare a muncii prestate, a fost recompensat de 3 ori, a participat la activitati menite sa conduca la reintegrarea sociala,, legea recursului compensatoriu.Cele 216 zile castigate de Dan Florin Cirstea in baza legii recursului compensatoriu au fost esentiale pentru ca acesta sa-si faca fractia de 2/3 din pedeapsa, pentru a putea fi propus la liberarare conditionata.Practic, pedeapsa sa era de 2.131 de zile, iar pentru a putea deveni propozabil in vederea liberarii conditionate trebuia sa execute 2/3 (fractia), respectiv 1.420 de zile. Asta s-a intamplat dupa ce a executat efectiv 1.065 zile,"Pe de alta parte, se constata ca petentul-contestator se afla la a treia analiza, fiind discutat in comisia de propuneri pentru liberare conditionata pentru prima data in 27 iunie 2018, fiind amanat succesiv pana la data de 29 august 2018, cand comisia a apreciat ca intruneste cumulativ conditiile prevazute pentru acordarea liberarii conditionate, formuland o propunere in acest sens", arata Tribunalul Gorj, potrivit deciziei de liberare conditionata.Proiectul legii recursului compensatoriu a fost initiat in perioada in care Raluca Pruna era la conducerea Ministerului Justitiei.Proiectul initial prevedea scaderea a 3 zile din pedeapsa la fiecare oluna de inchisoare executata "intr-un spatiu necorespunzator".Potrivit Ralucai Pruna, in aceasta varianta ar fi fost eliberati 1.700 de detinuti. Ulterior, proiectul a fost promovat in Parlament de guvernul condus de Sorin Grindeanu si a fost votat ca atare in Senat.Modificarile de substanta la aceasta lege au fost facute de deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica din Camera Deputatilor.Principala prevedere este aceea ca beneficiaza de 6 zile reduse din pedeapsa la fiecare 30 de zile executate orice detinut inchis in "conditii necorespunzatoare".In plus, apar noi prevederi pentru "conditiile necorespunzatoare", care fac ca aproape toate locurile de detinere din Romania sa intre in aceasta categorie, inclusiv o parte din aresturile Politiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si Klaus Iohannis nu au contestatla CCR proiectul legislativ in forma adoptata de Parlament.Asa s-a ajuns sa fie eliberati de la intrarea in vigoare a legii (in vara lui 2017) peste 10.000 de detinuti, potrivit datelor oficiale. Dintre acestia, 649 au recidivat, din care 188 au comis noi infractiuni cu violenta.In cursul zilei de astazi, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila pentru a-i prezenta analiza privind recursul compensatoriu si efectele sale."Da, azi ma voi intalni cu doamna prim-ministru. Ii voi prezenta rezultatele evaluarii consecintelor legii privind recursul compensatoriu. Voi prezenta posibilele solutii de urmat, adica incidente asupra continutului actului normativ. Vom decide si va voi anunta", a afirmat Toader, luni dimineata, la sediul Ministerului Justitiei.