Unul dintre suspectii in cazul asasinatului din Vrancea, eliberat in baza recursului compensatoriu

Ziare.

com

Vranceanul are 33 de ani si este unul dintre cei trei barbati retinuti luni in Vama Nadlac , in dosarul omorului de la Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea.In 2017, el a primit de la judecatorii Tribunalului Galati o pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare pentru trafic si consum ilicit de droguri. Barbatul a fost incarcerat la Penitenciarul Focsani, de unde a reusit sa iasa in iulie 2018, fiind eliberat in baza recursului compensatoriu.El a fost pus in libertate cu mai mult de un an inainte de termenul de ispasire a pedepsei, stabilit de judecatorii galateni la data de 29 septembrie 2019.Presupusii criminali ai omului de afaceri gasit impuscat in masina , pe marginea drumului, in Vrancea, au fost retinuti luni pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.Cei trei, printre care se afla si barbatul eliberat in baza recursului compensatoriu, au fost prinsi luni de catre politistii de frontiera la Nadlac, in judetul Arad, in timp ce incercau sa iasa din tara.Potrivit unor surse judiciare, cei trei suspecti au urmarit, in 22 februarie, victima, asociat al unei case de schimb valutar in Focsani, iar pe DJ 205 R ar fi blocat masina acestuia, prin tamponare frontala.Doi dintre cei 3 suspecti ar fi tras mai multe focuri de arma asupra victimei, care a murit la scurt timp. Suspectii nu au furat bani din masina victimei.