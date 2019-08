Barbatul care a rapit baietelul din Focsani fusese eliberat in baza legii recursului compensatoriu

Cine este rapitorul

Prevederile nocive

Ziare.

com

A fost condamnat, in 2014, la 12 ani pentru viol asupra unui minor, dar a iesit din penitenciar in 2017, dupa ce a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu. Barbatul a ademenit, ieri, un baietel de 9 ani , l-a dus pe centura Focsaniului unde a incercat sa intretina raporturi sexuale cu micutul, dupa cum a recunoscut la audieri, relateaza "Realitatea de Vrancea. Baiatul a ripostat, spunand ca-l doare, dupa care agresorul a continuat, insa s-a oprit speriat de filtrele Politiei si a dus copilul inapoi in parc.Suspectul este din comuna Buciumeni, judetul Galati. El a fost retinut si va fi prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva.Potrivit sursei citate, numele acestuia este Danut Trita si a fost liberat conditionat pe 6 noiembrie 2017, in urma propunerii Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Focsani.Danut Trita si-a inceput executarea pedepsei pe 4 noiembrie 2009 si trebuia sa ramana incarcerat pana in octombrie 2020.Inclusiv procurorul de sedinta a pus concluzii de admitere a propunerii comisiei si nu a contestat decizia de liberare conditionata."Din caracterizarea condamnatului emisa de Administratia locului de detinere, rezulta ca acesta, in timpul executarii pedepsei, in prima perioada, a intampinat probleme de adaptare, ulterior manifestand un comportament in general corespunzator normelor institutionale, a participat sporadic la activitati lucrative, a participat la programe si activitati socio-educative, a fost sanctionat disciplinar de 2 ori si recompensat de 5 ori, de doua ori cu RMD () si beneficiaza de suport din partea mediului familial," motiveaza magistratii.Prevederile din Legea recursului compensatoiu in baza carora mii de recidivisti au fost liberati conditionat au fost introduse si sustinute in Parlament de coalitia PSD-ALDE.Potrivit prevederilor Legii recursului compensatoriu, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.In prima zi de aplicare a legii, 19 octombrie 2017, un numar de 529 de detinuti au fost eliberati, urmand ca pana acum peste 19.000 de detinuti sa fie eliberati gratie acestei legi.