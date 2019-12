Iohannis a promulgat legea care abroga recursul compensatoriu

Ziare.

Iohannis a semnat azi mai multe decrete, inclusiv cel privind promulgarea abrogarii Legii nr. 169/2017, adica a recursului compensatoriu."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 19 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei (PL-x 542/17.10.2018);Decret privind promulgarea Legii de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal (PL-x 281/18.06.2019)", anunta un comunicat al Administratiei Prezidentiale.De asemenea, Presedintia informeaza ca au fost semnate si decretele pentru trecerea in rezerva a mai multor generali."(...) Decret privind trecerea in rezerva a domnului general-locotenent - cu trei stele Cosneanu Gheorghe din Ministerul Apararii Nationale, la data de 3 ianuarie 2020;Decret privind trecerea in rezerva a domnului general-locotenent - cu trei stele Alexandru Ion din Ministerul Apararii Nationale, la data de 3 ianuarie 2020;Decret privind trecerea in rezerva a domnului general-locotenent - cu trei stele Cretu Gabriel din Serviciul de Protectie si Paza", potrivit sursei citate.Amintim ca recursul compensatoriu a fost abrogat la inceputul lunii decembrie in Parlament. Plenul Camerei Deputatilor a votat, pe 4 decembrie, in calitate de for decizional, proiectul de lege in acest sens.Au fost 272 de voturi pentru si niciun vot impotriva.