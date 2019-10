Un secretar de stat a facut circ la TV, atunci cand i s-a aratat ca PSD a bagat prevederile nocive in Legea recursului compensatoriu

Cum a fost modificat proiectul legislativ

Politicianul sustine in continuare ca PSD nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu si a incercat sa dea vina pe Guvernul tehnocrat condus de Dacian Ciolos si pe presedintele Klaus Iohannis.Fostul vicepresedinte al PMP Radu Cristescu a intrat in PSD in luna august, la invitatia Vioricai Dancila.La sfarsitul articolului, puteti afla cum a fost schimbat proiectul Legii recursului compensatoiu in Parlament, de catre coalitia PSD-ALDE, cu ajutorul UDMR. Cum din varianta initiala, care prevederea eliberarea a 1.700 de detinuti, s-a ajuns la eliberarea a 20.000 de detinuti.Dialogul dintre cei doi politicieni a avut loc, miercuri seara, la Digi24. a inceput pe un ton foarte calm: Pentru corecta informare a opiniei publice, trebuie sa spunem urmatorul lucru: da, intr-adevar, sunt de acord, s-au intamplat niste nenorociri. Aceasta lege () a fost elaborata de doamna Pruna...Nu!A fost momentul in cares-a enervat si l-a maimutarit pe colegul sau de platou, ridicand vocea: Domnule, stai! Nu! Nu! Lasa-ma, domnule, sa termin!V-am aratat ... ().Ati aratat o prostie si o dezinformare si o s-o spun acuma: a fost elaborata de dna Pruna, aprobata de Dacian Ciolos si promulgata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Guvernul PSD l-a trimis la Parlament cu semnatura dlui Grindeanu, asta v-a aratat!Stati, ca daca doamna Pruna...Haideti, domnule, nu mai dezinformati atata! () Nu vedeti, numai atata: vine cu telefonul, a trimis Grindeanu!E de pe site-ul Camerei ().Domnule, asculta-ma: deci elaborat de doamna Pruna, aprobata de Ciolos si promulgata de Iohannis, da? Fara s-o retrimita la Parlament! Si-atunci? Numai PSD-ul, da?Moderatorulintervine in discutie: Domnule Cristescu, de ce va infierbantati asa?Nu suport dezinformarile... () si a arunca vina numai pe cine ne convine, ca poate mai castigam puncte electorale... Haideti, domnule!Orice telespectator al nostru, cu minime cunostinte de tehnica legislativa, intelege ca ceea ce spuneti dvs. nu are nicio legatura cu ce s-a intamplat in Parlament.Legea a ajuns in Parlament. S-au facut unele modificari, in concordanta cu unele cerinte CEDO, puteti verifica. Haideti sa nu aruncam vina, ca ne convine, gasim numai pesedisti pe hol! Dar curajosii de la USR, care vin cu tot felul de telefoane sa va arate ca domnule, PSD-ul! Au votat PNL-ul si USR-ul, domnule Prelipceanu! (): PNL si USR au votat legea recursului compensatoriu!E o minciuna!Poftim? (): Domnule, pe cuvantul meu, cum puteti minti atatia oameni, domnule, numai pentru 3 voturi, domnule?Haideti, cautati numele meu... Uitati-va in ochii mei!): Sa ma uit in ochii dvs! Domnule, ati votat... poate dvs personal nu... Dar ati votat aceasta lege, iar presedintele Iohannis a promulgat-o! De ce?Pentru ca a fost obligat de lege, probabil.A fost un singur liberal care a votat legea, l-ati vazut in reportaj (referire la Ioan Cupsa).Cat timp face anuntul, pe fundal inca se aud Radu Cristescu vociferand si senatorul liberal care incearca sa-si spuna si punctul de vedere.Proiectul Legii recursului comepnsatoriu a fost intitiat in perioada in care Ministerul Justitiei era condus de Raluca Pruna, in conditiile in care exista o decizie semi-pilot din 2012 privind rezolvarea situatiei din penitenciarele cu conditii precare. Un numar de 1.700 de persoane ar fi fost eliberate, in varianta initiala, potrivit unei declaratii facute in in ianuarie 2019 de Raluca Pruna.Guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost cel care a trimis legea in Parlament. In forma propusa initial, un detinut inchis "intr-un spatiu necorespunzator" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 3 zile. Varianta aceasta a trecut si la Senat.O modificare discreta realizata de deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica a facut ca aproape toti detinutii din Romania sa aiba posibilitatea sa beneficieze de zile libere ca urmare a conditiilor din penitenciare.Practic, deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica au inlocuit sintagma "" cu "". In plus, a fost dublat numarul zilelor compensate: un detinut inchis in "conditii necorespunzatoare" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 6 zile. Astfel pedeapsa era redusa cu o cincime!.Aceasta forma a fost votata in Camera Deputatilor. Un numar de aproximativ 20.000 de detinuti au fost eliberati conditionat in baza acestor prevederi, de cand legea e in vigoare din octombrie 2017.