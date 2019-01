Sfaturile politistilor in fata valului de infractiuni violente: Atentie sporita la strainii care va abordeaza pe strada

Sfaturile politistilor din Ialomita

Politistii fac o lista de recomandari pentru locuitori.

Ziare.

com

Un numar de aproximativ 14.000 de detinuti au fost eliberati in ultimul an in baza recursului compensatoriu, iar unii dintre acestia au recidivat, cazurile fiind prezentate de mass-media. In acelasi timp, legislatia penala a fost relaxata in Parlament.In acest context, infractorii au prins curaj, relevant fiind cazul celor patru hoti care au spart, in plina zi, casa fostului general de politie Toma Zaharia. Cele mai grave cazuri sunt insa cele de crima . Un tanar de 25 de ani a murit, in weekend-ul trecut, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, acesta fiind injunghiat in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club, apoi continuat in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului compesatoriu.Strainii pot avea alte intentii si puteti deveni cu usurinta victima unui furt sau a unei inselaciuni!", isi incepe comunicatul de presa IPJ Ialomita.- Daca la usa dumneavoastra se prezinta persoane care se recomanda de la diverse institutii (asistenti sociali, gaz, electrica, cablu, telefonie etc.), sau va ofera anumite servicii (deratizare, coserit etc.),, la institutia unde pretind ca lucreaza.in locuinta persoanelor necunoscute care va ofera diverse produse sau promotii atragatoare.la strainii care va abordeaza pe strada sau in jurul blocului sub diferite pretexte.si nu le oferiti detalii despre dumneavoastra sau despre vecini. Este posibil ca acestia sa va urmareasca, sa incerce sa se imprieteneasca cu dumneavoastra si sa afle detalii care sa le faciliteze comiterea unei infractiuni.ale acestora.- De asemenea, va recomandam saTotodata, nu incredintati bani sau bijuterii persoanelor care pretind a va "descanta" pentru a afla ce se va petrece in viitor.- Daca, din diferite motive, ati primit in casa persoane necunoscute,. Nu le lasati nesupravegheate nici macar pentru cateva secunde!