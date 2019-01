VeDem Just a depus la Parlament o petitie semnata de 40.000 de persoane si cere abrogarea Legii recursului compensatoriu

Ziare.

VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie (VeDem Just) a postat pe Facebook momentul in care presedintele asociatiei, juristul Lucian Checherita, inregistra petitia la Registratura Parlamentului."Romania a devenit o tara nesigura, caci infractori periculosi sunt in libertate. VeDem Just solicita Parlamentului Romaniei initierea procedurilor pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu nr. 169/2017! Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie atrage atentia asupra cresterii numarului de infractiuni cu violenta in Romania, majoritatea comise de recidivisti eliberati din penitenciare mai devreme decat perioada stabilita prin hotararile de condamnare", scrie VeDemJust.Potrivit ONG-ului, opinia publica a fost oripilara de inregistrari video privind o tanara din Alba Iulia care a fost atacata intr-o scara de bloc, o adolescenta de 15 ani din Constanta care a fost talharita pe strada, o barmanita din Timisoara care a fost jefuita dupa ce a fost batuta cu cruzime de un barbat, un interlop din Iasi care a violat o tanara de 17 ani racolata intr-un club sau cu tanarul care a fost omorat la Medias de un barbat condamnat anterior pentru omor.I.S.