Referendumul pentru familie va costa aproximativ 100 de milioane de lei (Surse)

"100 de milioane de lei. Banii sunt prevazuti in rectificarea bugetara", au declarat, luni, pentru Mediafax, surse guvernamentale, despre costurile necesare organizarii referendumului pentru modificarea Constitutiei.Guvernul se reuneste, marti, sedinta, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale . Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru desfasurarea in doua zile a referendumului pentru revizuirea Legii fundamentale.CCR a stabilit, luni, ca initiativa de rezivuire a Constitutiei, potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti, respecta prevederile constitutionale. Senatul a adoptat, martea trecuta, in calitate de for decizional , initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca saluta decizia Parlamentului de a adopta initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei si precizeaza ca referendumul va avea loc pe 7 octombrie.Referendumul a fost cerut de Coalitia pentru Familie, iar initiativa semnata de 3 milioane de persoane "isi propune sa inlature orice echivoc pe care utilizarea termenului de "soti" in cuprinsul art. 48 al 1 din Constitutia Romaniei ar putea sa-l aduca in conturarea notiunii de "familie", a raportului dintre "familie" si dreptul fundamental al barbatului si al femeii de a se casatori si a intemeia o familie", potrivit expunerii de motive a actului normativ."Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instituirea copiilor", prevede modificarea adusa artidolului 48 din Constitutia Romaniei.