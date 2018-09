Studentii critica referendumul pentru familie: Nu putem privi spre viitor intr-o societate mai divizata ca niciodata

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, studentii nu pot privi spre viitor intr-o societate mai divizata ca niciodata."In anul Centenarului Marii Uniri, cand Romania celebreaza un veac de existenta,. ANOSR a militat dintotdeauna pentru valori precum incluziunea, toleranta si acceptarea diversitatii, opunandu-se ferm oricarei forme de discriminare sau hartuire la care studentii, inclusiv cei din comunitatea LGBT ar putea fi supusi, indiferent de context.De asemenea, ANOSR a militat permanent pentru un sistem de invatamant incluziv, echitabil si de calitate, considerand ca este necesara o preocupare suplimentara atat din partea institutiilor de invatamant superior, cat si din partea organizatiilor studentesti pentru integrarea studentilor apartinand diverselor tipuri de minoritati, inclusiv sexuale", se precizeaza in document.Studentii arata ca referendumul poate stigmatiza o anumita categorie sociala si afecta incluziunea acesteia in randul comunitatii universitare. In plus, ANOSR isi exprima ingrijorarea ca aceasta consultare populara va dezvolta homofobia la noi in tara, ceea ce va duce la amplificarea intolerantei si discriminarii."In timp ce o treime dintre tinerii Europei sunt expusi excluziunii sociale, grupurile marginalizate, inclusiv femeile, comunitatea LGBT, minoritatile etnice/ nationale si persoanele cu dizabilitati, se confrunta adeseori cu discriminarea in societatea noastra. In acest sens,, aspect contrar principiilor si valorilor federatiei.Mai mult decat atat, in conditiile in care", se afirma in comunicat.ANOSR aminteste, de asemenea, nevoia de a lua in vedere Obiectivele Europene pentru Tineret ca reprezentante ale viziunii tinerilor din toata Europa, doua dintre acestea presupunand egalitatea pentru toate genurile si dezvoltarea unor societati incluzive.In plus, Alianta atrage atentia ca nu e recomandat ca drepturile omului in Romania sa sufere anumite derapaje, mai ales in contextul in care tara noastra urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene."Miscarea studenteasca si institutiile de invatamant superior trebuie sa constientizeze si sa actioneze in conformitate cu rolul, impactul si responsabilitatea pe care le au in societate.In plus, Romania se pregateste sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene, care se axeaza pe teme precum:In aceasta situatie, ANOSR evidentiaza rolul esential al educatiei in adaptarea la o lume marcata de schimbari, fie ele transformari progresive ori evenimente neasteptate, care au influentat din toate punctele de vedere aspectele vietii sociale, mediatice, etice etc", potrivit sursei citate."E trist ca, in care sentimentul de unitate s-a disipat treptat, fiind inconjurati de un discurs instigator la ura. La 11 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania urmeaza sa detina Presedintia Consiliului Uniunii Europene, dar uita toate actiunile la care a luat parte in trecut, care au avut drept scop principal protejarea drepturilor omului.Trebuie sa fim constienti ca educatia sta la baza incluziunii, acceptarii diversitatii si tolerantei dintre cetateni. Drepturile Omului sunt in continua evolutie si reflecta, pe de o parte, nivelul la care a ajuns societatea si pe de alta parte, valorile pe care aceasta le considera importante pentru existenta sa", a declarat Petrisor-Laurentiu Tuca, presedintele ANOSR.