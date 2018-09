CCR da unda verde referendumului pentru familie. Ce urmeaza si de cate voturi e nevoie pentru validare

Ziare.

Decizia a fost luata in CCR cu o majoritate de 7 la 2 judecatori, informeaza Digi24."In urma deliberarilor desfasurate in conditiile prevazute de art.21 alin. (1), raportat la art.23 alin. (1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a constatat ca Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei respecta dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire", arata CCR intr-un comunicat de presa.Legea 3/2000, modificata recent de Parlament, prevede pasii urmatori:"Daca Curtea Constitutionala constata ca initiativa legislativa de revizuire nu depaseste limitele revizuirii, proiectul legii constitutionale, Partea I, impreuna cu decizia Curtii Constitutionale.Cetatenii Romaniei sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei,prevazuta la art. 151 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale,de a aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, textul acestuia si data referendumului national".Pentru ca in legea referendumului nu au fost introduse si prevederile din celelalte legi electorale pentru prevenirea fraudelor si a votului multiplu, mai multe organizatii neguvernamentale cer Guvernului sa le aiba in vedere la adoptarea actului normativ in baza caruia se va organiza acest referendum pentru familia traditionala.Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat ca Guvernul intentioneaza sa organizeze referendumul pe parcursul a, pentru a maximiza astfel sansele de reusita. Tot printr-un referendum care a durat doua zile (18-19 octombrie) a fost revizuita Constitutia si in 2003.Conform AEP, la data de 31 august 2018 figurau in Registrul electoralNoua lege prevede ca referendumul estedaca la el participa cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente (5.675.246) si estedaca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente (4.729.372).Pentru a fi revizuita Constitutia in sensul dorit de sustinatorii Coalitiei pentru Familie, promotoarea acestei actiuni, trebuie sa fie indeplinite ambele conditii de mai sus, iar majoritatea voturilor valabil exprimate sa fie "Da".