Inca un inalt prelat le cere oamenilor sa voteze la referendum: Sa fim cu totii acolo, cu iubire, cu iertare

Site-ul Patriarhiei, Basilica.ro , a transmis mesajul mitropolitului Teofan al Moldovei si Bucovinei."Ne apropiem de ziua cea mare in care orice constiinta crestineasca si romaneasca este chemata sa se implice in apararea familiei prin modificarea Constitutiei in sensul de definirea a casatoriei in exclusivitate formata din barbat si femeie. Romanii ortodocsi, neortodocsi, care cred puternic in Dumnezeu sau poate au la baza convingerii lor altceva, dar sunt atasati valorilor familiei, sa se prezinte in ziua respectiva la vot", spune Teofan, sustinand ca importanta acestui referendum nu "poate fi depasita de vreo alta lucrare care are loc in aceasta perioada"."Cu gandul la stramosii, parintii, copiii nostri, cu gandul la neamul nostru, cu gandul la viitorul Europei si al lumii este de bine ca in ziua de 7 octombrie sau in ziua in care se va organiza referendumul, sa fim cu totii acolo cu iubire, cu iertare, dar si cu indrazneala sfanta pentru a ne marturisi crezul nostru launtric cel mai adanc", a transmis mitropolitul Teofan.Basilica.ro noteaza apoi ca "demersul referendumului a fost sprijinit de Coalitia pentru Familie care este o initiativa civica fara personalitate juridica, independenta de orice partid politic si neafiliata confesional, deschisa tuturor celor care impartasesc valorile familiei traditionale".Cu toate acestea, majoritatea semnaturilor pentru aceasta initiativa au fost stranse de preoti si dascali care au facut numeroase apeluri la slujbe ca oamenii sa semneze si au mers cu listele din usa in usa.Referendumul pentru familie va fi organizat in data de 7 octombrie. Astfel, vom fi intrebati daca suntem de acord ca termenul, din art. 48 al 1 din Constitutia Romaniei sa fie inlocuit cu sintagma"Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor", prevede modificarea adusa articolului 48 din Constitutia Romaniei.In expunerea de motive a proiectului care a trecut de votul Parlamentului se sustine ca "dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie este privit ca un drept comun al barbatului si al femeii care, formand un cuplu, recunoscut prin casatorie, pot intemeia in mod natural o familie. El nu poate fi conceput ca un drept al carui continut sa depinda in mod arbitrar de vointa unilaterala doar a barbatului sau doar a femeii".