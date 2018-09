Joi vor fi desemnati cei 7 judecatori ai Biroului Electoral Central pentru referendum

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de reprezentantii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), in 20 septembrie, la ora 11:00, vor fi desemnati in sedinta publica, prin tragere la sorti, cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei Romaniei din 6 si 7 octombrie.Demersul va avea loc in temeiul art.11 alin. (2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, si in aplicarea Hotararii Guvernului Romaniei nr.743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018Ordonanta de urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata, marti, in sedinta de guvern, costul total al organizarii ridicandu-se la aproape 164 de milioane de lei.Intrebarea la care vor raspunde alegatorii cu "da" sau "nu" este "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", referendumul urmand sa aiba loc pe parcursul a doua zile, in 6 si 7 octombrie.