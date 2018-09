Primarul Timisoarei face sondaj pe Facebook privind referendumul pentru familie

Ziare.

Pe parcursul zilei de joi au votat peste 5.000 de oameni, 62% fiind in favoarea casatoriei intre persoane de acelasi sex. Robu spune ca vrea ca atunci cand se pronunta cuvantul familie "sa nu fie nevoie de o intrebare suplimentara", ca a formulat intrebarile "cat se poate de neutru" si ca rezultatul "nu inseamna ca e valabil la scara societatii romanesti", iar aceasta tema nu trebuie tratata cu incrancenare."Vom avea referendum pt revizuirea Constitutiei. Textul actual vizat este: (1) "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti". Ceea ce se vrea este inlocuirea textului de mai sus cu un text de genul: (2) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, astfel incat sa devina imposibil de legiferat casatoria intre persoane de acelasi sex. Dv pt ce varianta optati?", a scris Robu pe Facebook , iar variantele de raspuns sunt "Favorabila casatoriei homo" si "Defavorabila casatoriei homo".Nicolae Robu s-a aratat surprins de numarul mare de votanti, peste 5.000, si spune ca majoritatea s-au pronuntat in favoarea casatoriei homosexuale."Ati vazut sondajul? L-am pus in masina, azi dimineata, cand veneam la lucru. Este uluitor. Peste 5.000 de votanti, pe sondajul meu, in cateva ore, deci este incredibil. Sunt peste 5.200 de votanti in 10 ore de cand l-am pus si situatia este asa: 62% sunt favorabili casatoriei homosexuale si 38% sunt defavorabili casatoriei homosexuale. Eu am formulat cat se poate de neutru. Nu inseamna ca e valabil la scara societatii romanesti, nu am o astfel de pretentie", a spus Nicolae Robu.Intrebat daca va merge sa voteze la referendum si ce optiune isi va exprima, Robu a declarat ca va participa la vot si se va pronunta "pentru familia definita asa cum este traditia la noi"."Da, merg la vot. Voi vota pentru familia definita asa cum este traditia la noi, fara sa am nimic impotriva celor cu alta optiune. Va dau un argument care poate starneste zambete.Eu vreau ca atunci cand se pronunta cuvantul familie sa nu fie nevoie de o intrebare suplimentara. Din ce e compusa? Vreau sa se stie ca ea a avut la baza, ca poate nu mai e, asa, in timp. Trebuie atentie aici la termeni, trebuie rigoare si lingvistica. Nu, relateaza ceea ce e intiparit in mintea noastra ca are.Se pot gasi formule sa li se permita si celor cu alte optiuni sa convietuiasca oficial. Eu nu am nimic impotriva, e optiunea oamenilor, dar prin familie se intelege ceva, prin actul de casatorie, prin cuvantul casatorie se intelege ceva. Nu cred ca trebuie extins intelesul acestor cuvinte. Este parerea mea personala", a declarat primarul Timisoarei.Nicolae Robu spune ca nu trebuie tratata cu incrancenare aceasta tema si ca, desi el este nonconformist, din punct de vedere al definirii familiei este conservator.Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat marti, cu 107 voturi "pentru", 13 voturi "impotriva" si sapte abtineri, proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie , in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea.