Casa Regala a donat doi cai Jandarmeriei

Caii sunt din rasa Nonius si costa aproximativ 1.000 de euro fiecare."Acestia au adus in galopul lor o parte din eleganta si nobletea Casei Regale. Cabalinele au inceput deja antrenamentele pentru a fi pregatite sa participe la misiunile DGJMB.Multumim membrilor Casei Regale pentru cadoul pe care au ales sa-l faca Jandarmeriei Capitalei, asigurandu-i totodata, ca ne vom stradui ca cei doi cai sa primeasca ingrijirea si pregatirea necesare pentru a straluci atat in misiuni, cat si la zile aniversare", a transmis Jandarmeria Bucuresti pe Facebook Caii sunt scosi zi de zi la antrenament de catre doi plutonieri si in cateva saptamani urmeaza sa fie introdusi in misiuni.A.G.