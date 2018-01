Casa Regala face bilantul vizitelor din 2017: Toate au fost platite din fondurile regelui Mihai

Ziare.

"50 vizite in comunitati din tara (trei la Savarsin, doua la Ploiesti, doua la Focsani, Bacau, trei la Iasi, Constanta, Albesti, Coroana, Cotu Vaii, Alba Iulia, cinci la Cluj-Napoca, Calarasi, Slobozia, Piscu, sase la Sinaia, Targu-Jiu, Marasesti, Marasti, Oituz, Onesti, Brasov, Arad, patru la Timisoara, doua la Curtea de Arges, Sibiu, Miclosoara, Ramnicu-Valcea, Targoviste, Sannicolau Mare, Pecica, Campulung Muscel) si 214 actiuni publice in Capitala si in comunitati din tara, pe teme militare, diplomatice, economice, educationale, sociale, sportive, de sanatate, stiintifice si artistice", se arata in bilantul prezentat de Casa Regala.La aceste vizite se adauga si opt vizite in strainatate - Anglia, Turcia - Summit-ul Marmara, Republica Moldova, Polonia, Franta, Bulgaria, Iordania, Elvetia-, "toate fiind acoperite financiar din fondurile personale ale regelui Mihai I", se mai arata in comunicatul Casei Regale.Bilantul mentioneaza ca in 2017 au avut loc si trei evenimente regale cu mare impact public: Trenul Regal al Aducerii Aminte (Marasesti-Marasti-Oituz, 11 iulie), Garden Party de 10 mai si funeraliile regelui Mihai I din 16 decembrie 2017.In 20 de ani de prezenta publica in Romania a Familiei Regale, sarbatoriti in martie 2017, bilantul arata ca au avut loc 10.000 de activitati publice in tara si 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de Stat.Informarea din partea Casei Regale vine in contextul discutiilor privind proiectul depus de cei doi sefi ai Camerelor din Parlament privind statutul Casei Regale. Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au depus, pe 7 noiembrie, o initiativa legislativa care prevede recunoasterea Casei Regale ca persoana juridica de drept privat.Potrivit expunerii de motive, initiativa legislativa urmareste recunoasterea personalitatii juridice pentru Casa Regala a Romaniei. De asemenea, se urmareste recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat, intre atributiile caruia se afla adoptarea Statutului Casei Regale a Romaniei, instituirea unui serviciu administrativ al Casei Regale a Romaniei, strict in scopul indeplinirii atributiilor sale publice, care sa fie finantat de la bugetul de stat, in limita alocarii bugetare si atribuirea in folosinta gratuita (cu pastrarea dreptului de proprietate publica al statului) a Palatului Elisabeta, ca sediu al Casei Regale a Romaniei."Finantarea cheltuielilor de functionare curenta ale Casei Regale a Romaniei se asigura de la bugetul de stat, in limita aprobata anual prin Hotarare a Guvernului", potrivit textului normativ.Premierul Mihai Tudose a tinut sa precizeze insa ca avizul Guvernului pentru proiectul de lege va fi unul negativ. "Noi nu suntem monarhie. Romania, constitutional, este republica. Noi am recunoscut anumite merite fostului sef de stat, Regele Mihai. Sa ma apuc acum sa recunosc ca este nu stiu ce coroana pe aici... Iertati-ma, dar imi vine, ca nu am nici temei legal. Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national. Cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industrie este tot un ONG de interes national", a conchis premierul Tudose.Tudose a declarat, in urma cu cateva zile, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri".Citeste si: