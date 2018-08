Dancila cere ridicarea pragului de 860.000 de euro pentru sinecurile date in numele regelui Mihai

Principalele observatii:

Proiectul lui Vlase

Cum se dau banii

Propunerea lui Dancila

Foto: Punctul de vedere al Guvernului

Care este situatia Palatului

Foto: Punctul de vedere al Guvernului

Ce va face institutia

Ziare.

com

Guvernul a avizat proiectul legislativ initiat de fostul deputat PSD, Gabriel Vlase , care din 5 iulie este sef al SIE, privind Legea de infiintare a institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I", dar a facut mai multe observatii.Detaliile stau in punctul de vedere al Executivului , transmis la sfarsitul lunii iulie la Camera Deputatilor.- Bugetul anual de 860.000 de euro, bani alocati de Senat, nu ar trebui limitat la o suma fixa. Nuanta fina: banii alocati de stat nu ar mai purta denumirea de finantare, ci cea de subventie;- Cere reanalizarea articolului potrivit caruia fondul necesar functionarii institutiei in 2018 sa nu fie achitat din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului;- Modul in care se face transferul Palatului Elisabeta din administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), in administrarea noii entitati. Asta desi printr-o HG din 2006 Palatului Elisabeta i-a fost stabilita destinatia de resedinta pentru persoanele care au calitatea de sef de stat;- Majorarea numarului de posturi din sistemul bugetar, in cazul celor 20 de angajati si lipsa impactului bugetar in acest caz.Vlase a depus la jumatatea lunii mai 2018 un proiect de lege privind infiintarea institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I", institutie care ar urma sa fie organizata si sa functioneze ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar, avand sediul in Palatul Elisabeta.Initiativa este sustinuta de 34 de parlamentari PSD si ALDE.Institutia va desfasura o serie de activitati pentru promovarea simbolurilor nationale si a traditiilor.Potrivit proiectului, anual ar urma sa se aloce din bugetul de stat, prin bugetul Senatului, "o suma in lei, echivalenta cu 860.000 euro, pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital", pentru functionarea institutiei.Tot in proiectul de lege este subliniat faptul ca numarul maxim de posturi salarizate este de 20, intre acestia fiind si directorul institutiei, care este numit si revocat din functie de catre Parlament, in sedinta comuna, la propunerea custodelui Coroanei Romaniei, cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti.Incadrarea personalului ar urma sa se faca pe baza de concurs sau examen, iar salarizarea sa fie realizata conform prevederilor legale privind salarizarea in sectorul bugetar.Doua articole din proiectul legislativ privesc finantarea institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele Mihai I".Guvernul propune ca articolul 4 (1) sa fie complet redefinit, iar articolul 5 (1) sa fie eliminat. Asta deoarece articolul 5 (1) este contrar prevederilor legale in vigoare.Motivul: una din prevederile Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 67/2010 arata ca preaalocarea unor sume bugetare cu destinatie speciala unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisa.Cum ar arata articolul 4 (1): ""."Decizia actualizarii sumei revine Guvernului, care poate adopta un proiect de hotarare in acest sens", se mai arata in punctul de vedere trimis de Viorica Dancila.Hotararea de Guvern 478/2006 a stabilit ca Palatul Elisabeta sa aiba destinatia de resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit initiativei lui Vlase, imobilul ar trebui sa devina sediul institutiei "Regele Mihai I". Executivul arata ca dreptul de administrare a acestui bun, potrivit legii, se constituie prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local.", se arata in punctul de vedere al Guvernului.Guvernul este nemultumit de faptul ca aplicarea acestei initiative condice la majorarea numarului de posturi din sistemul bugetar, precum si la majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat."Consideram necesar sa fie avuta in vedere necesitatea mentinerii deficitului bugetar sub nivelul de 3% din produsul intern brut, prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008 privind ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, pentru evitarea declansarii de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv impotriva Romaniei", conchide Guvernul.Activitatea institutiei nou create consta in crearea si dezvoltarea de programe si proiecte in vederea:a) promovarii traditiilor, obiceiurilor si simbolurilor nationale, a persoanelor si realizarilor de valoare din domeniul stiintific, cultural, educational, sportiv si economic;b) promovarii unor evenimente cu semnificatie istorica si a unor programe de dezvoltare pe termen mediu si lung;c) dezvoltarii sicio-culturale, sportive si educationale pe plan local, regional, national si international;d) recunoasterii meritelor si sustinerii elevilor, studentilor si cadrelor didactice, pentru a atinge excelenta;e) promovarii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii Romaniei, investitiilor si turismului, artei, stiintei, educatiei si a monumentelor istorice fata de personalitati, investitori si institutii din strainatate.In esenta este vorba de activitati pe care le fac deja alte institutii, cum sunt Institutul Cultural Roman, Academia Romana, Ministerul Educatiei, Ministerul Turismului sau Ministerul Afacerilor Externe.De altfel, Guvernul a sesizat acest lucru si mai cere ca institutia sa-si desfasoare activitatea "in consultarea si cu avizul Ministerului Afacerilor Externe."