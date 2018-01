The Telegraph scrie ca fostul principe Nicolae se va muta inapoi in Romania: Aduce o noua urma de speranta

Ziare.

"Inalt, brunet, atragator si cu picioarele pe pamant", este descris fostul principe Nicolae de catre publicatia The Telegraph, care sustine ca acesta si sotia lui au fost numiti "Harry si Meghan" ai tarii.Publicatia a mai relatat ca odata cu moartea regelui Mihai I al Romaniei ar fi putut sa moara si orice speranta pe care statul roman ar fi avut-o privind reinstaurarea monarhiei. Cu toate acestea, Nicolae de Roumanie Medforth - Mills, nepotul cel mare al regelui, in varsta de 32 de ani, scrie The Thelegraph,poporului roman.Intr-un interviu acordat cotidianului The Telegraph, fostul principe Nicolae a declarat ca nu are intentia de a reprezenta o amenintare la adresa autoritatii matusii sale."Nu am considerat niciodata ca as fi in competitie. Imaginea de ansamblu este ca suntem Familia Regala a Romaniei, iar interesele noastre sunt de a ajuta tara, fie din punct de vedere economic, fie social. Din acest motiv ne aflam aici si asta trebuie sa facem", a declarat fostul principe Nicolae.Cu toate acestea, cotidianul britanic mentioneaza ca nu toata lumea ar privi cu entuziasm intoarcerea acestuia in tara, mai ales avand in vedere faptul ca Regele Mihai a decis in august 2015 sa ii retraga titlul principelul Nicolae.Un comunicat de presa pblicat la vremea respectiva sugera ca principele Nicolae a decis sa se retraga din succesiunea la tron pentru ca nu ar fi facut fata indatoririlor regale."Nu am fost de acord (cu declaratia), dar ei au publicat-o oricum", a declarat fostul principe, reafirmand ca nu acesta este adevaratul motiv.Intrebat de ce considera ca propria familie pare sa fie impotriva lui, acesta a declarat: "Nu stiu. Chiar nu inteleg motivul. Am cateva idei, dar nimic concret. Totul s-a intamplat brusc, m-au inlaturat din familie si asta este foarte trist".Amintim ca nepotul regelui Mihai, fiul principesei Elena, a fost exclus din ordinea de succesiune la tron si dat afara din familia regala in august 2015.Cand regele Mihai era pe moarte in Elvetia, ex-principele Nicolae a vrut sa il viziteze, insa nu i s-a permis si s-a trezit si cu plangere la politie pentru ca ar fi incercat sa intre cu forta sa isi vada bunicul. Tanarul print renegat si-a angajat un avocat, hotarat sa obtina reintegrarea in familia regala.