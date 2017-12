"Toate fiicele regelui Mihai petrec Craciunul in Romania".

Ziare.

In conditiile in care nu au trecut inca cele 40 de zile de doliu de la moartea ultimului monarh al Romaniei, Familia Regala anunta ca nu va primi colindatori."Singura exceptie vor fi Dubasii din Savarsin, care vor fi asteptati, ca in fiecare an, la ora 12:00, in ziua de Ajun (24 decembrie 2017), in piata cu fantana din incinta Satului Regal. Dubasii nu vor canta urarile stramosesti, ci vor pastra un moment de reculegere" in memoria regelui Mihai, se arata intr-un comunicat al Casei Regale a Romaniei remisCei care vor sa ii aduca un omagiu regelui Mihai o pot face scriind in cartea de condoleante care va ramane deschisa la intrarea pe domeniul de la Savarsin.Familia Regala anunta de asemenea ca va participa, in dimineata zilei de 25 decembrie, la slujba de Craciun, la biserica ortodoxa din comuna.G.K.