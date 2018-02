Urmasii regelui raman in Palatul Elisabeta, dar vor plati chirie

Ziare.

Potrivit sursei citate, sunt in curs discutii intre Casa Majestatii Sale si Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) privind situatia Palatului Elisabeta. Pe durata acestor discutii, "familia regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentand contravaloarea folosintei imobilului".Statutul Casei Regale a Romaniei este in discutie in Parlament, iar, printre temele abordate, se numara si dreptul de folosire a Palatului Elisabeta.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, mentionand insa ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern."Nu renuntam la acest proiect (privind statutul Casei Regale - n.red.) ", a afirmat Dragnea, intrebat in legatura cu proiectul initiat impreuna cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.Dragnea a precizat, referitor la faptul ca in februarie Casa Regala trebuie sa restituie Palatul Elisabeta, ca in acest caz va fi o decizie a Guvernului.