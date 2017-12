Casa Regala face un album foto de la funeralii. Ai si tu o poza? Iata ce trebuie sa faci

Ziare.

Astfel, cei care au facut poze in perioada 5-16 decembrie sunt invitati sa se inscrie in acest proiect, arata Mediafax. "Proiectul trebuie gandit, de la bun inceput, ca un proiect colectiv, deci nu exista un autor sau o persoana care sa poata sa duca acest proiect singur.Fotografiile vor fi selectate de o comisie care va avea specialisti, dar si fotografii oficiali ai Casei Regale ar putea face parte din aceasta comisie.Dupa ce vor fi selectate fotografiile, 96 dintre ele vor fi tiparite si publicate intr-un album si vom dori sa avem si numele fiecarui participant sub aceste fotografii tiparite in conditii grafice foarte bune. Din ce in ce mai multe persoane vor sa faca parte din acest proiect si sa ne ajute sa onoram memoria Regelui Mihai", a declarat, la Antena 3, directorul Casei Majestatii Sale, Ion Tuca.La proiect va lucra si generalul-maior al Armatei Romane, Gelaledin Nezir, cel care a coordonat desfasurarea funeraliilor regelui Mihai I."Aceasta idee s-a nascut in drumul Majestatii Sale catre Curtea de Arges, in trenul regal, cand vorbeam cu domnul director Tuca despre multimea de oameni care astepta in fiecare halta mica. Impresionante erau statiile mici, in care se adunasera oamenii cu lumanari.Ne-am gandit ca deplasarea noastra se vede altfel prin ochii celor care ne privesc de acolo, de afara, si ne-am gandit sa facem un album facut de public pentru public, facut de romani pentru romani si pentru istoria Romaniei. Cei care vor aplica la acest proiect si vor trimite fotografii, care sa fie cuprinse in acest album, vor intra, cu siguranta, in istoria tarii", a explicat Gelaledin Nezir.Cei interesati pot trimite imaginile pana pe 31 ianuarie 2018, pe adresaAlbumul va fi oferit oficialilor romani si straini care au participat la funeraliile regelui Mihai si celor 96 de persoane ale caror fotografii vor fi selectate.