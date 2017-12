Casa Regala a anuntat oficial programul funeraliilor regelui Mihai

Inmormantarea regelui va avea loc sambata, 16 decembrie

Astfel,, sicriul cu corpul neinsufletit al suveranului va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu masina la Castelul Peles.Evenimentul se va desfasura in prezenta sefului Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei, si a membrilor Familiei Regale, a reprezentantilor institutiilor statului, ai Bisericii Ortodoxe si ai Casei Majestatii Sale. Publicul nu va avea acces la eveniment, informeaza un comunicat al Casei Regale La ora 14:00, corpul neinsufletit al regelui va fi asezat in, unde diverse oficialitati ii vor aduce un ultim omagiu suveranului, dupa cum urmeaza:Programul vizitei oficialitatilor pentru a transmite condoleante la Castelul Peles este urmatorul:- Ora 14-15: Institutia Presedintelui Romaniei, Presedintia Republicii Moldova, membrii Guvernului Romaniei si ai Guvernului Republicii Moldova, membrii Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului Republicii Moldova.- Ora 15-16: Reprezentantii institutiilor statului, centrale si locale.- Ora 16-17: Reprezentantii Corpului Diplomatic, ai Uniunii Europene, NATO si ai organizatiilor internationale.- Ora 17-18: Reprezentantii Academiei Romane si Academiei de Stat a Republicii Moldova, ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice si ai celorlalte institutii ale credintei.Publicul nu va avea acces pe durata sederii sicriului la Domeniul Regal Sinaia.Tot miercuri, la ora 18:00, sicriul va fi transportat de la Castelul Peles la(de pe Calea Victoriei din Bucuresti), unde va ajunge la ora 20:30.Toti cei care vor dori sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Majestatii Sale vor putea veni dupa urmatorul program:Intrarea este libera, insa cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu regelui trebuie sa respecte niste reguli de conduita, detaliate aici De dimineata, la ora 10:30, va fi oficiat un scurt serviciu religios in Sala Tronului de la Palatul Regal.La ora 10:55, sicriul va fi asezat pe un catafalc in Piata Palatului Regal. Acolo va avea loc o scurta ceremonie religioasa si militara. Accesul publicului in Piata Palatului este liber, in zonele special amenajate pentru participanti.La ora 11:15, sicriul va fi asezat in masina mortuara.De la ora 11:25 la ora 12:15, cortegiul funerar va merge, cu viteza redusa, pe traseul Piata Palatului Regal - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Piata Unirii - Intrarea pe Dealul Mitropoliei.De la ora 12:30 la ora 14:00, la Catedrala Patriarhala va avea loc slujba de inmormantare. Publicul nu va avea acces in catedrala.Intre ora 14:00 si ora 18:20, cortegiul funebru se va deplasa la Curtea de Arges, pe ruta Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Arcul de Triumf, Chitila, Titu, Gaesti, Topoloveni, Pitesti, Curtea de Arges. Cortegiul funerar nu se va opri, de-a lungul calatoriei, dar va incetini viteza in localitati.Slujba de ingropare a regelui va fi oficiata la ora 18:45 in noua catedrala de la Curtea de Arges. Ceremonia va fi privata, in prezenta Custodelui Coroanei, a Familiei Regale a Romaniei si a membrilor Familiilor Regale straine prezenti la eveniment. Publicul va avea acces doar in fata portii de intrare in parcul Arhiepiscopiei de Arges.Noua Catedrala nu va putea fi vizitata in primele 7 zile dupa inmormantare.Acelasi comunicat al Familiei Regale anunta mare doliu pentru 40 zile si doliu timp de trei luni (de la deces). Marele doliu si doliul se refera la prezenta publica a membrilor Familiei Regale.sunt deschise, incepand de astazi, la Castelul Peles, la Palatul Regal (Calea Victoriei) si la Palatul Elisabeta. Ele sunt la dispozitia publicului timp de 40 de zile de la data decesului.Mesaje de condoleante pot fi transmise si online AICI In memoria regelui Mihai, Romania va intra in doliu national. Deocamdata nu s-a anuntat oficial, insa pe surse de la Guvern presa a transmis ca Executivul va da o hotarare prin care va decreta doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie.Iata ce inseamna zilele de doliu national