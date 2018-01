Parastasul de 40 de zile de la moartea regelui Mihai I va avea loc, sambata, la Curtea de Arges

Ziare.



Slujba va fi oficiata de Arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si se va tine in Vechea Catedrala Episcopala si Regala de la Manastirea Curtea de Arges. Dupa slujba, va fi rostita o rugaciune la mormantul regelui Mihai I, in pridvorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale.Regele Mihai I a murit pe 5 decembrie 2017 la resedinta sa din Elvetia si a fost inmormantat pe 16 decembrie, in Noua Catedrala Arhiespiscopala si Regala de la Curtea de Arges.Citeste si: