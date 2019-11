Parastas la doi ani de la moartea regelui Mihai, la Curtea de Arges

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Casei regale, serviciul religios va avea loc la mormantul regelui Mihai, in pridvorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale.Rugaciunea de la mormant se va desfasura privat, doar in prezenta familiei regale.Toti cei care doresc sa ia parte la acest eveniment sunt bineveniti.Accesul publicului va fi permis in fata Noii Catedrale de la Curtea de Arges, iar dupa ceremonie, in pridvor, unde vor putea fi depuse flori la mormant.Regele Mihai a incetat din viata, in 5 decembrie 2017, la ora 13.00, ora Romaniei, la resedinta privata din Elvetia, fiind inmormantat in 16 decembrie.