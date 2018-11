Nepotul regelui Mihai, mesaj de Centenar de la Alba Iulia: Bunicul meu, un exemplu de urmat. A luat mereu decizia potrivita

Ziare.

"In 100 de ani, tara a progresat foarte mult si trebuie sa invatam foarte mult din ceea ce s-a intamplat in trecut, sa invatam ce sa facem in viitor. Putem sa invatam foarte mult de la regele Ferdinand si regina Maria. Au facut mari lucruri pentru tara noastra si (Romania - n.red.) nu ar fi ceea ce este in ziua de azi fara eforturile lor", a spus Nicolae Medforth-Mills, potrivit Stirilor ProTv Nicolae Medforth-Mills a venit la Alba Iulia alaturi de sotia sa, Alina, si le-a vorbit oamenilor despre nevoia de a fi mandri de Romania. Totodata, Nicolae si-a omagiat bunicul."Ma bucur ca am revenit (la Alba Iulia - n.red.) dupa mult timp. Fiind anul Centenarului, a fost important pentru mine sa vin aici la Catedrala unde au fost (ctitori - n.red.) regele Ferdinand si regina Maria (...)Familia mea, regele Ferdinand, regina Maria au facut foarte mult pentru tara noastra, intr-o perioada foarte scurta. Fiecare are exemplul sau. (...) . Bunicul meu a fost un om deosebit, un simbol adevarat, un exemplu adevarat pentru noi si, mai ales, pentru tineri. El a avut valori foarte bune si tot timpul a luat cea mai buna decizie", a mai spus nepotul Regelui Mihai.