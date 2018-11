Romania, o suta de ani. 10 momente de solidaritate care ne-au marcat ca natiune

1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba Iulia

8 noiembrie 1945, manifestatia de sustinere a Regelui Mihai

20 august 1968, refuzul Romaniei de a invada Cehoslovacia

22 decembrie 1989, prabusirea comunismului in Romania

7 noiembrie, 1990, marsul Aliantei Civice

25 septembrie, 1991, deputatul Ion Ratiu salveaza democratia

11 noiembrie, 1995, moartea lui Corneliu Coposu

17 noiembrie, 1996, Emil Constantinescu il invinge in alegeri pe Ion Iliescu

1 ianuarie, 2007, aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

5 decembrie 2017, Moartea Regelui Mihai I al Romaniei

De la bun inceput trebuie facuta precizarea ca alegerea acestora este una subiectiva, iar scopul demersului a fost acela de a prezenta cateva dintre aceste momente importante in care romanii au modelat istoria intr-un sens care a oferit sanse de viitor tarii noastre.Au participat peste 100.000 de oameni care au transmis un mesaj clar, consfintind simbolic unirea cu Regatul Romaniei.Acest eveniment a fost organizat de politicienii unionisti din Ardeal, condusi de Vasile Goldis, care ia decizia de a organiza manifestatia in urma esecului negocierilor cu reprezentantii maghiari.In finala pentru desfasurarea adunarii au ramas orasele Blaj, pentru ca acolo avusese loc "Proclamatia" din timpul Revolutiei de la 1848, prima actiune politica majora a romanilor din Ardeal, si Alba Iulia. Acesta din urma a castigat pentru ca "avea o gara mai mare" si mai multe posibilitati de "cazare" a participantilor, dar si pentru ca, simbolic, se crea o legatura cu unirea realizata de Mihai Viteazu la 1601.La acea data, de Ziua Sfintilor Mihail si Gavril, zeci de mii de oameni se aduna in Piata Palatului din Bucuresti, actuala Piata a Revolutiei. Acestia au venit sa-l sustina pe Regele Mihai de ziua numelui.Regimul comunist, impus de Armata Rosie, care finalizase ocuparea Romaniei in data de 6 martie 1945, era condus de Dr. Petru Groza.Trecusera cateva luni de cand tara era sub ocupatie sovietica, dar o mare parte a populatiei inca nu se predase noului regim.Manifestatia a fost inabusita cu violenta de comunisti, care la acea ora reprezentau o minoritate politica.S-a tras impotriva multimii, iar mai multi tineri au fost arestati, fiind condamnati la inchisoare in urma unui proces politic desfasurat in 1946."In anul acela, guvernul a descurajat orice sarbatorire a evenimentului, dar ocazia unei demonstratii publice de loialitate nu a fost ocolita. Desi regele se afla la Sinaia, oamenii s-au indreptat spre palatul din Bucuresti in valuri, ducand cu ei steaguri si cantand imnul national; barbati si femei, batrani si copii s-au inghesuit in piata. Camioanele rusesti, pline cu soldati inarmati, au venit sa imprastie multimea.Oamenii, sfidand gloantele, prin simpla forta a bratelor lor, au rasturnat camioanele si le-au dat foc. Au fost aduse forte si mai mari, si sute de oameni au fost efectiv batuti cu salbaticie si tarati in arest inainte ca multimea sa poata fi imprastiata. Cred ca putine popoare s-au lasat vreodata impuscate ca sa-i ureze regelui lor la multi ani!", isi aminteste Principesa Ileana , fiica Regelui Ferdinand, in volumul de memorii "Traiesc din nou", publicat de Editura Humanitas.Dupa moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej in 1965, acesta preia conducerea Partidului Comunist Roman, in realitate sefia statului.Desprinderea de URSS inceputa inca de pe vremea lui Dej se accelereaza, Ceausescu mizand pe cartea unui "comunism national" care sa-i asigure controlul absolut al puterii si o oarecare autonomie fata de Moscova.In ziua de 20 august, Ceausescu tine un discurs de la balconul Comitetului Central al PCR, in fata "oamenilor muncii" in care anunta ca se opune invadarii Cehoslovaciei prin care statele membre ale Pactului de la Varsovia vor pune capat scurtei perioade de democratie cunoscuta sub numele de "Primavara de la Praga".Popularitatea lui Nicolae Ceausescu creste, bucurandu-se de sprijinul Occidentului care vede in el un lider care se opune controlului sovietic asupra Europei de Est.Romania primeste ajutoare financiare importante din partea SUA, profitand de clauza natiunii celei mai favorizate in schimburile comerciale. Richard Nixon, presedintele SUA, face o vizita la Bucuresti in 1971. Mihail Gorbaciov era adeptul "Perestroikai", o deschidere a regimurilor politice din Europa de Est, o democratizare a lor fara ca URSS sa-si piarda influenta in regiune.Revolutia anti-comunista a fost deturnata de Ion Iliescu, proclamat sef al statului de o "inovatie" politica, mostenitoarea PCR, intitulata Frontul Salvarii Nationale.Acesta, sustinut de fosti membri ai nomenclaturii de partid, se supune ordinelor venite de la Moscova, dar la presiunea strazii, e obligat sa formeze un Parlament (Consiliul Frontului Salvarii Nationale) si sa anunte "alegeri democratice".Fostul presedinte al Romaniei este urmarit penal in "Dosarul Revolutiei".Sute de mii de oameni au iesit pe strazi in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si in alte orase din tara. Se striga "Jos, Ceausescu!" si "Jos, comunismul!"Astazi, la 29 de ani de la evenimentele din decembrie, 45% dintre cetatenii romani cred ca Revolutia din 1989, sfarsitul comunismului, este cel mai important eveniment de la Marea Unire din 1918 si pana acum, conform unui sondaj realizat in luna octombrie a acestui an de catre INSCOP-Polling Company.La el au participat peste o suta de mii de oameni care au strabatut Bucurestiul, marcand momentul renasterii societatii civile din Romania.Momentul de solidaritate nu a tinut mult, dar Alianta Civica a reprezentat, pe tot parcursul anilor '90, un releu de reactie publica si de rezistenta impotriva "mostenitorilor" Partidului Comunist, avand un rol decisiv in crearea Conventiei Democrate, o alianta politica de centru-dreapta care l-a propulsat pe Emil Constantinescu la conducerea statului, in urma alegerilor din 1996.Septembrie 1991 poate fi considerat mai degraba un moment de dezbinare nationala. Dupa doi ani de regim Iliescu si inabusirea cinica a protestului din Piata Universitatii, apare o fractura intre premierul Petre Roman, care propune un program de guvernare pro-occidental si Ion Iliescu care respinge, la acea ora, orientarea propusa de Petre Roman.Nu trebuie uitat ca protestele din tara si confruntarea dintre cei doi apare pe fondul prabusirii Uniunii Sovietice din august 1991. In septembrie, situatia de la Moscova inca e neclara, iar confruntarea dintre comunisti si liberalii lui Eltan era in desfasurare.In 25 septembrie are loc un protest anti-Iliescu in Piata Victoriei, in fata guvernului. Reactia fortelor de ordine este violenta, doi protestatari sunt ucisi, e vorba de Andrei Frumusanu , 24 de ani, si Aurica Crainiceanu, 27 de ani. De asemenea, in acele confruntari violente a murit si un reprezentant al fortelor de ordine.Televiziunea Romana e luata cu asalt, iar Ion Iliescu, pe fondul crizei, cheama pentru a treia oara minerii la Bucuresti.Acestia se instaleaza in guvern, la televiziune si patrund in Parlamentul Romaniei.Minerii sunt descumpaniti de discursul si hotararea politicianului. Se retrag, parasesc sala, momentul fiind surprins de un foto-reporter intr-o imagine simbolica in care un singur om reuseste sa imblanzeasca o multime furioasa si sa salveze democratia. Corneliu Coposu, fost detinut politic in regimul comunist, membru al partidului condus de Iuliu Maniu, revine in viata politica in 1990 la 76 de ani, dupa patru decenii de inchisoare si marginalizare sociala.A reprezentat simbolul democratiei romanesti si inamicul politic declarat al lui Ion Iliescu. Reinfiinteaza PNT-CD si militeaza pentru alegeri libere, pentru democratie si pentru modernizarea Romaniei.La inmormantarea sa, sute de mii de oameni au venit sa-l insoteasca pe ultimul drum. In societate apare o emulatie in jurul testamentului sau politic, una care va duce la inlaturarea regimului Iliescu in alegerile din toamna anului 1996.Victoria sa reprezinta un alt moment de solidaritate cu impact major la nivel national. Oamenii ies pe strazi pentru a sarbatori inlaturarea lui Ion Iliescu de la putere.Din pacate, mandatul lui Emil Constantinescu a fost unul dificil, acesta fiind obligat sa ia o serie de masuri nepopulare pentru a reforma o economie de tip socialist.O sustinere firava in parlament, CDR fiind obligata sa faca o alianta cu formatiunea condusa de Petre Roman, Partidul Democrat, si razboiul din fosta Iugoslavie au dus la prabusirea popularitatii lui Emil Constantinescu, incapabil sa gaseasca sustinerea politica necesara pentru a putea candida pentru al doilea mandat. Aderarea Romaniei la UE a completat integrarea noastra in spatiul occidental inceputa cu acceptarea in NATO din 2004, momentul in care, pentru prima data in istorie, Romania primeste neconditionat garantii de securitate de la cea mai puternica alianta militara din lume in schimbul participarii la asigurarea securitatii comune a membrilor aliantei.1 ianuarie 2007 a reprezentat o culme politica pentru Traian Basescu , presedintele Romaniei de atunci, care, in primii doi ani de mandat a reusit sa incheie ultimele capitole de negociere cu Uniunea Europeana.Au fost multe rezerve in interiorul blocului comunitar in ce priveste aderarea Romaniei si Bulgariei. Cele mai multe retineri au fost determinate de flagelul coruptiei, acestea fiind confirmate odata cu trecerea timpului. Romania are in continuare mari probleme cu coruptia desi pana in 2016 s-au facut eforturi de a rezolva aceasta problema.Odata cu venirea PSD la putere, acest proces a fost oprit prin modificari legislative care au avut rolul de a "legaliza coruptia"."Aderarea Romaniei a fost insotita si de o serie demasuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficientele in domeniile sigurantei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei.Pentru ultimele doua componente a fost stabilit un mecanism de cooperare si verificare (MCV) cu scopul de a imbunatati functionarea sistemului legislativ, administrativ si judiciar si de a remedia deficientele grave in lupta impotriva coruptiei", se arata in documentele Comisiei Europene Destinul sau tragic, alungat de comunisti de pe tron, viata traita in exil vreme de 45 de ani, incercarea de intoarcere in tara in 1990, blocata de regimul lui Ion Iliescu, primirea emotionanta facuta de oameni in 1992 cand reuseste sa revina in Romania l-au transformat intr-un simbol national."Nu vad Romania ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri", a spus Regele Mihai in 2011, in discursul sau solemn din fata camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei.Regele Mihai a facut legatura dintre perioada interbelica si Romania de azi, supravietuind comunismului.Nu a avut forta si sustinerea politica pentru a reveni pe tron si pentru a schimba forma de guvernamant a Romaniei. Nu a dorit nici sa declanseze un conflict intern care ar fi putut pune in pericol tara, preferand sa ajute Romania prin pozitia sa de fost rege.Reprimeste cetatenia romana in 1997, in timpul mandatului presedintelui Emil Constantinescu.Ceremoniile legate de inmormantarea sa au fost urmarite de milioane de romani, multi dintre ei au iesit sa intampine trenul regal ce a purtat corpul neinsufletit de la Palatul Regal din Bucuresti la Curtea de Arges."Astazi, natiunea noastra este in doliu. Un mare om de stat si un mare roman a plecat dintre noi. Am primit cu profunda durere si tristete vestea mortii Majestatii Sale Regelui Mihai I. Calatoria aproape seculara a ultimului Suveran al Romaniei se incheie aici.Prin tot ceea ce a facut, Regele Mihai si-a pus intreaga viata in slujba tarii noastre si a servit-o cu demnitate si responsabilitate pana in ultima clipa.In aceste ore, va indemn pe toti sa avem puterea si intelepciunea sa onoram asa cum se cuvine meritele lui Mihai I. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a scris Klaus Iohannis , presedintele Romaniei, omagiind personalitatea celui care a fost Regele Mihai I al Romaniei.Aceste zece momente descriu schematic o calatorie de o suta de ani. Nu au fost prezentate toate evenimentele importante din istoria de un secol, dar trebuie mentionate, de exemplu, episoadele de solidaritate din timpul marilor cataclisme naturale - inundatiile din anii 1970, 1975 si marele cutremur din 1977.Trebuie amintit momentul de solidaritate din cel de-Al Doilea Razboi Mondial cand Armata Romana intra in razboi de partea Germaniei naziste pentru a recastiga teritoriul pierdut, un razboi incheiat atat de prost pentru Romania.Mai trebuie mentionata tragedia din Clubul Colectiv, incendiul in urma caruia si-au pierdut viata 65 de persoane si care a generat in 2015 o furie nationala impotriva unei guvernari corupte si a unei administratii iresponsabile. Si sunt doar cateva dintre momentele importante, care ne-au conturat ca natiune si au marcat calatoria de un secol a romanilor. La multi ani, Romania!