Fenechiu se plange ca a facut puscarie nevinovat si ar vrea revizuirea condamnarii in Dosarul Transformatorul

Imbracat elegant intr-un costum gri, Relu Fenechiu a aratat instantei ca in ultima perioada a tocit Codul Penal.Fostul ministru a citat pasaje intregi din legi si Costitutie, in incercarea sa de a revizui sentinta definitiva. Fenechiu a mai facut o cerere astazi la Inalta Curte, a ridicat o exceptie privind infractiunea de abuz in serviciu, despre care a spus ca este neconstitutionala.Pledoaria lui a fost urmarita din sala de judecata de fostul ministru al Energiei Constantin Nita, si de fostul primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, care asteptau sa le inceapa procesele.Relu Fenechiu a explicat ca atunci cand s-a judecat dosarul sau nu cunostea "realitatile". "Sase oameni nevinovati au facut puscarie", a incercat Fenechiu sa impresioneze instanta, facand trimitere la complicii sai. A urmat apoi o insiruire de articole si alineate din Codul Penal.Punctul principal al pledoariei a fost presupusa lipsa a prejudiciului in Dosarul Transformatorul."Eu am fost acuzat ca am vandut niste transformatoare care, si la momentul judecatii, erau acolo. Si Garda Financiara a facut un raport similar. Toate acestea sunt minciuni. Transformatoarele erau vandute de trei ani, din 2006. Eu am descoperit asta in 2014 sau 2015. Astea sunt probe noi", a insistat Fenechiu."Puscaria am facut-o, singurul lucru este aceasta paguba care nu exista in detrimentul SISEE Electrica. Noile probe arata ca transformatoarele au fost vandute inainte de pronuntarea definitiva", a insistat Fenechiu.Fostul ministru s-a suparat atunci cand presedintele completului i-a spus sa concluzioneze: "Am facut atatia ani de puscarie... acesta este ultimul meu cuvant. Daca ma puneti sa vorbesc telegrafic, dati-mi 10 cuvinte si le transmit pe acestea".Timp de aproape o ora, Feneciu si avocatul sau au tinut pledoarii pentru a trimite din nou la Curtea Constitutionala infractiunea de abuz in serviciu.Cuvantul "paguba" din definitia infractiunii nu ar fi constitutional, potrivit fostului ministru."Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica", este definitia infractiuni din Codul Penal."Nu a existat niciodata o decizie a CCR pe explicarea cuvantului paguba", a concluzionat fostul ministru.Procurorul DNA a cerut respingerea ca inadmisibila a revizuirii si a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale. Inalta Curte a ramas in pronuntare in acest caz. Fenechiu a fost condamnat definitiv , pe 30 ianuarie 2014, la cinci ani de inchisoare cu executare, iar fratele acestuia, Lucian Fenechiu, a primit o pedeapsa tot de cinci ani de inchisoare cu executare, in Dosarul Transformatorul.Politicianul a fost trimis in judecata de procurorii DNA in iunie 2012 fiind acuzat ca prin firmele sale a vandut transformatoare si intrerupatoare uzate si vechi la preturi de produse noi catre Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice Moldova, cu complicitatea fostei conduceri a institutiei.Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total a fost estimat la 7.529.594,1 lei (6.327.390 de lei plus TVA), reprezentand valoarea echipamentelor necorespunzatoare achizitionate.